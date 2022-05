Racconigi Cycling Team: Benedetta Brafa in evidenza al "Giro della Campania in Rosa"

L'edizione numero sette del “Giro della Campania in Rosa” ha restituito al Racconigi Cycling Team una Benedetta Brafa in evidente crescita di condizione, dopo un periodo di stop forzato causato da alcuni guai fisici.

L'atleta del team manager Claudio Vassallo, già a podio al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO), è stata grande protagonista nella breve corsa a tappe campana, riservata alla categoria donne open.

La Brafa ha colto un buon decimo posto nella prova più impegnativa, andata in scena nella giornata di sabato 21 maggio sulle strade tra Altavilla Irpina e Montefalcione, in provincia di Avellino. Le atlete in gara si sono sfidate lungo un circuito impegnativo dal punto di vista tecnico ed altimetrico, che sommato al grande caldo e ad un tratto di trasferimento di una quindicina di chilometri, quasi completamente in salita, ha provocato grande selezione. La Brafa ha poi concluso la cronometro individuale di Mondragone (CE), valevole come prima prova, e l'ultima frazione, corsa sulle strade pianeggianti di Caivano (NA), a ridosso delle migliori atlete appartenenti alla sua categoria, conquistando quei punti e quei piazzamenti fondamentali per chiudere al nono posto nella classifica generale finale.

L'under primo anno Matilde Beltrami e le junior Matilde Ceriello, Camilla Marzanati, Elisa Roccato ed Asia Rabbia hanno lottato con tanta grinta e determinazione nella loro prima gara a tappe stagionale, onorando la maglia e non arrendendosi nemmeno di fronte ad alcune forature, che sfortunatamente possono capitare in uno sport come il ciclismo. Le atlete del presidente Silvio Traversa torneranno in gara con ancor più consapevolezza dei propri mezzi alla ricerca di nuovi importanti risultati.

ORDINE D'ARRIVO SECONDA PROVA JUNIOR “GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA” ALTAVILLA IRPINA-MONTEFALCIONE (AV):

1) Venturelli Federica (Team Gauss - Fiorin)

2) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

3) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

4) Segato Gaia (Breganze - Millenium)

5) Valtulini Elisa (CC Canturino 1902 ASD)

6) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium)

7) Kuskova Anna (Tashkent City Cycling Team)

8) Raimondi Giulia (Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon)

9) Costantini Romina (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Brafa Benedetta (Racconigi Cycling Team)

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA”:

1) Venturelli Federica (Team Gauss - Fiorin) - Punti 150

2) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) 75

3) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile) 37

4) Segato Gaia (Breganze - Millenium) 17

5) Valtulini Elisa (CC Canturino 1902 ASD) 12

6) Kuskova Anna (Tashkent City Cycling Team) 3

7) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium) 3

8) Trussardo Valentina (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) 3

9) Brafa Benedetta (Racconigi Cycling Team) 3

10) Raimondi Giulia (Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon) 3