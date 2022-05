Volley femminile A1, Bosca S.Bernardo Cuneo - Al centro i centimetri e l'ambizione di Agnese Cocconello: "Qui per crescere in tutte le fasi di gioco e trovare più continuità"

Il terzo volto nuovo della Bosca S.Bernardo 22/23 è quello di Agnese Cecconello, centrale triestina classe 1999, 190 centimetri di altezza.

Cecconello approda a Cuneo con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita che nella sua prima stagione da titolare nel massimo campionato con la maglia dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club ha vissuto una notevole accelerazione.

A CUNEO PER DIVENTARE GRANDE

Cresciuta nella società romana del Volleyrò Casal de' Pazzi e nel giro delle Nazionali giovanili, Cecconello assaggia per la prima volta la Serie A1 e la CEV Champions League nella stagione 2020/2021 a Scandicci dopo le esperienze in A2 con Olbia, Baronissi e Roma. L'estate scorsa il ritorno nella capitale, questa volta nel massimo campionato. In una stagione difficile per le capitoline, culminata con la retrocessione, dimostra di poter recitare un ruolo da protagonista nel massimo palcoscenico, chiudendo con 176 punti e 41 muri. Per Cecconello la chiamata di Cuneo, dove con la coetanea Anna Stevenson sarà chiamata a raccogliere l'eredità di Federica Squarcini e Federica Stufi, è l'occasione ideale per fare un altro passo in avanti e diventare una giocatrice sempre più completa.

AGNESE CECCONELLO, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO

«Nonostante la retrocessione, la passata stagione per me è stata la realizzazione di un sogno. Ho un ricordo bellissimo della prima di campionato, quando a sorpresa vincemmo in un palazzetto difficile come quello di Cuneo, che ora potrò chiamare casa. Cuneo l'anno scorso ha fatto un percorso fantastico e quando mi è arrivata la proposta della società non ho avuto esitazioni. Per me è una grande opportunità far parte di una realtà ambiziosa e in crescita: l'obiettivo è innanzitutto ripetere il risultato della passata stagione, e se possibile alzare ancora l'asticella. Spero di trovare un buon feeling con Noemi Signorile come le centrali che mi hanno preceduta: sostituirle non sarà semplice, ma darò il massimo per riuscirci. Il mio punto di forza è l'attacco, un fondamentale che mi viene naturale. A muro l'anno scorso mi sono tolta tante soddisfazioni, ma so che posso e devo lavorarci su. Vorrei migliorare in tutte le fasi di gioco e trovare più continuità. Quest'estate la trascorrerò tra palestra, beach volley e studio; sono iscritta alla facoltà di Scienze Motorie. Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura a Cuneo e di conoscere i miei nuovi tifosi».

BOSCA S.BERNARDO CUNEO 2022/2023

Palleggiatrici: Noemi Signorile, Beatrice Agrifoglio

Centrali: Anna Stevenson, Agnese Cecconello

Opposti: Lucille Gicquel

Schiacciatrici: Gréta Szakmáry

Allenatore: Luciano Pedullà

AGNESE CECCONELLO

Nata il 6/11/1999 a Trieste

Altezza: 190 cm

Ruolo: centrale

2021/2022 A1 Acqua & Sapone Roma Volley Club

2020/2021 A1 Savino Del Bene Scandicci

2019/2020 A2. Acqua & Sapone Roma Volley Club

2018/2019 A2 P2P Baronissi

2017/2018 A2 Golem Olbia

2015/2017 B1 Volleyrò Casal de' Pazzi