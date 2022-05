Melle: la cabina e-distribuzione diventa opera d'arte

La cabina E-Distribuzione di Melle si trasforma in opera d’arte grazie alla creatività di Serena Salomone. La street art, visibile sulla strada Provinciale 8, nei pressi della sosta camper, rappresenta il primo piano di due mucche dall'aria serena e curiosa, tipica di un animale che pascola tranquillamente in libertà nei prati. Dal loro latte viene prodotto il famosissimo "Tumin del Mel", formaggio tipico di Melle che viene celebrato ogni agosto durante una sagra attesa da tutta la vallata. La cabina è stata realizzata con vernici che catturano lo smog, l’inaugurazione dell’opera avverrà nel tardo pomeriggio di domenica 5 giugno con l’artista e l’amministrazione comunale.

“Sono molto felice di aver avuto l'occasione di poter partecipare a questo progetto con la realizzazione di un mio dipinto – commenta l’artista, Serena Salomone. Amo l'arte fin da piccola e spero di poter continuare a mettere in pratica gli studi effettuati durante il mio percorso accademico. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare questo murales, in particolare il mio fidanzato Stefano. È stato un grosso impegno, non lo nego, le difficoltà sono state molte, soprattutto le interruzioni legate al meteo, ma spero che il risultato possa piacere e donare un sorriso a tutti coloro che vorranno visitare la splendida valle Varaita".

“La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana – afferma Enrico Bottone Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Piemonte e Liguria – e l’Azienda ha voluto trasformare le proprie infrastrutture in elementi di pregio artistico, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre la caratterizzano. Con la street art di Melle abbiamo voluto celebrare la tradizione culinaria del paese e integrare perfettamente la nostra cabina con il paesaggio che la circonda”.

Con i progetti Cabine d’autore, Cabine in Rosa e Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a un museo a cielo aperto. Un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali, scuole. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica. Per sapere di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html. Per scaricare l’e-book gratuito Cabine d’Autore https://www.e-distribuzione.it/archivio-news/2020/07/street-art-challenge--le-nostre-piu-belle-cabine-di-street-art.html oppure https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/news/CABINE_D%27AUTORE_BOOK.pdf