«Se 1,10 euro per 17 minuti di sosta vi sembran pochi»

Gentile direttore,

questa mattina mi sono recata all'ospedale "Santa Croce" per ritirare l'esito di alcuni esami.

Dato che i parcheggi in quella zona sono sempre pochi, ho utilizzato il parcheggio multipiano Movicentro, effettuando l'accesso alle 8:34 e l'uscita alle 8:51.

Diciassette minuti di parcheggio sono valsi l'importo di 1,10 euro. A mio avviso davvero troppi per un tempo così breve.

In altre città il servizio offerto da questo genere di parcheggi prevede che al di sotto della mezz'ora non venga effettuato alcun addebito.

Spero che questo breve messaggio possa offrire uno spunto di riflessione.



Grazie.



