A Bra rombano i motori per il Motorfest 2022, firmato da Mauro Iacovelli

Rombano i motori, partenza, via. Solo a Bra pulsano tutte le emozioni dei bolidi a motore di cui non potrete fare a meno! Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, torna il Motorfest, firmato da Mauro Iacovelli.

Sabato 28 e domenica 29 maggio andrà in scena un formidabile evento motoristico, con tante sorprese per tutti i patiti di motori, che potranno gustarsi gioielli a quattro e due ruote, provenienti da ogni dove.

E ancora lo stuntman Ivan Furnò, il mitico Max, drifting ed evoluzioni per i visitatori, che potranno contare su una fornitissima area street food aperta per tutta la durata della kermesse.

Se conoscete un po’ la manifestazione, non c’è bisogno di aggiungere altro. Insomma, il brivido alla Fast and Furious sbarcherà direttamente in via Cuneo, che diventerà un paddock a cielo aperto. Che ve lo diciamo a fare, sarà uno spettacolo. E non vediamo l’ora.