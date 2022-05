Allerta gialla in Piemonte: tra oggi e domani previsti rovesci in diverse zone della Granda

Dopo i giorni di caldo torrido che hanno accompagnato la scorsa settimana si prevede, in Granda, un serio peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tanto che Arpa Piemonte ha comunicato - per le giornate di oggi e domani, 24 e 25 maggio - l'allerta gialla in alcune zone specifiche del territorio.

Tra queste, diverse in provincia di Cuneo: la pianura cuneese, la valle Tanaro, le valli Belbo e Bormida.

Si prevedono locali allagamenti e cadute di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Arpa indica il pomeriggio come lo scenario in cui si dovrebbero verificare i maggiori rovesci e temporali, con forti raffiche di vento anche nella notte e nella mattinata di domani: le condizioni sembrerebbero dover migliorare nella tarda mattinata di domani.