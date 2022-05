Bra, l’associazione AbBRAcciAMO in scena al Motorfest nei giorni 28 e 29 maggio

Due giornate in cui avrete l’occasione di fare qualcosa di buono e soprattutto di mangiarvelo. L’occasione è l’edizione 2022 del Motorfest in programma a Bra. Oltre a bolidi fiammanti, in corso IV Novembre potrete trovare il Grigliafest benefico dell’associazione AbBRAcciAMO, operativo per tutta la durata della kermesse. Cioè in sostanza per aiutare chi ha bisogno basterà abbuffarsi di hamburger, panini con salsiccia di Bra, alette di pollo piccanti, arancini, bibite, che meraviglia.