Busca: l'amministrazione traccia un bilancio di metà mandato

Martedì 7 giugno alle 20.45 presso casa Francotto organizzeremo un incontro per fare il punto sulle attività di oltre metà mandato elettorale. La serata sarà moderata dal giornalista Giulio Botto.



Sarà un'occasione per il sindaco ed assessori di illustrare brevemente i lavori svolti, in essere ed i futuri ma, soprattutto, l'opportunità di porre domande e proposte.



A novembre, reale periodo di metà mandato elettorale, non è stato organizzato l’incontro causa i noti problemi legati alla pandemia Covid; siamo altresì consapevoli che la serata poteva essere organizzata per via telematica ma questo non è stato possibile poiché che numerosi nostri concittadini non avrebbero potuto partecipare attivamente.