Cultura, giovani e imprese si incontrano al premio internazionale Cherasco storia

Cultura, imprese e giovani: con il Premio Internazionale Cherasco Storia torna l’appuntamento di respiro internazionale con gli incontri culturali di altissimo livello, in programma a Cherasco il prossimo giovedì 26 maggio e sabato 28 maggio nell’area antistante l’Arco del Belvedere per una 22a edizione ancora più ricca. Quest’anno il riconoscimento, nato nel 1997 per dare il giusto risalto alle opere italiane e straniere - tradotte e pubblicate in Italia - che abbiano trattato temi storici con una narrazione avvincente, sarà assegnato a Augustine Sedgewick, docente presso la City University of New York, con il suo ultimo libro, “Coffeeland. Storia di un impero che domina il mondo”. Una storia che parte dagli altopiani di El Salvador, dove James Hill, originario dell’Inghilterra, fondò una delle più grandi dinastie del caffè del mondo all'inizio del xx secolo. Un libro che offre nuove prospettive sul mondo di oggi, dove persone apparentemente distanti sono in realtà più vicine di quanto si immagini attraverso quello è diventato un rito immancabile nella vita quotidiana.

Un momento molto atteso del premio - dopo il successo dell’edizione 2021 - sarà il dialogo tra imprenditori e studenti in programma giovedì 26 maggio. A partire dalle ore 9.00 oltre 350 ragazzi delle scuole superiori provenienti da tutta la provincia di Cuneo (licei e istituti tecnici), avranno la possibilità di confrontarsi con le più importanti realtà del territorio. Al centro degli interventi, moderati dal Direttore Generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, le professioni di oggi e del futuro, l’esperienza e i consigli dei capitani d’impresa per entrare nel mondo del lavoro.

Parteciperanno Erica Azzoaglio (Banco di Credito Azzoaglio), Nicola Cosciani (Westport Fuel Systems Italia), Roberta Costamagna (Ars Elettromeccanica), Giuseppe Pacotto (Tesisquare), Bartolomeo Salomone (Ferrero), Nicoletta Trucco (Caffè Torrefazione Excelsior), Paola Veglio (Brovind).

“La cultura intesa come elemento dinamico e propulsivo è un fattore cruciale per favorire lo sviluppo economico di un territorio come il nostro, caratterizzato dalla produzione di beni e servizi di eccellenza per questo - spiega il Direttore generale di Confindustria, Giuliana Cirio - alimentare un canale diretto con le nuove generazioni non è solo un atto doveroso da parte nostra, ma un vero e proprio investimento per il futuro dei ragazzi che saranno i capitani d’impresa del domani”.

“La generosità delle imprese - sottolinea il sindaco di Cherasco, Carlo Davico - ci ha permesso anche in questa edizione di donare un cospicuo numero di borse di studio per un valore di circa 50 mila euro. Un aiuto concreto che consentirà a tanti giovani di proseguire il percorso scolastico, sostenendone gli obiettivi e rinforzando il legame con il territorio”.

“Condividere la passione per la storia - commenta il responsabile del Premio Cherasco Storia Sergio Barbero in un’occasione unica come lo è questa, che avvicina al mondo del lavoro i giovani di oggi e li aiuta a comprenderne le dinamiche grazie ad un dialogo schietto, genuino, slegato dal contesto formale, con i manager più importanti della Provincia è la formula suggerita da Confindustria Cuneo che ha arricchito il Premio Internazionale e che le scuole ci hanno invitato a riproporre anche in questa edizione”.

PROGRAMMA DI SABATO 28 MAGGIO

Sabato 28 maggio alle 9,00 gli studenti e gli insegnanti incontreranno Augustine Sedgewick e alle 15,00 in Piazza degli Alpini a Cherasco si terrà la cerimonia di consegna del Premio Cherasco Storia edizione 2022. Oltre ad Augustine Sedgewick, verranno premiati Andrea Purgatori, per il Premio Internazionale Cherasco Storia Fondazione De Benedetti 1547 e Francesco Profumo per il Premio Internazionale Cherasco Storia alle fondazioni bancaria per il costante sostegno al Premio Cherasco Storia.

(verificare con Barbero: Per il Premio alla carriera, Carlo Ginsburg sarà premiato all’Accademia dei Lincei a metà ottobre)

Giornalista professionista, Andrea Purgatori ha realizzato inchieste e reportage su casi di terrorismo internazionale e italiano negli “anni di piombo” e sullo stragismo, ha raccontato numerosi delitti di mafia,, ha realizzato molti reportage sulla guerra in Libano, in Iraq e Iran, sulla Guerra del Golfo, sull’Intifada e le rivolte in Tunisia e Algeria. Autore e conduttore della trasmissione Atlantide su La7.

Francesco Profumo, ingegnere, docente universitario e rettore del Politecnico di Torino dal 2005 al 2011. È stato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e ministro dell’Istruzione del governo Monti. Dal 2014 è Presidente della Fondazione Bruno Kessler e dal 2016 presiede la Compagnia di San Paolo. Nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

IL PREMIO

La città di Cherasco è la sua storia. Lo dicono le antiche cronache e i manoscritti preziosi conservati nella sua biblioteca, lo dicono i suoi monumenti laici e religiosi, i nobili palazzi e le strade armoniose.

LA GIURIA

La giuria del Premio quest’anno è presieduta dal Prof. Alberto Melloni e i membri sono: Sergio Barbero, Sven Beckert, Francesco Benigno, Silvia Calandrelli, Franco Cardini, Giovannella Cresci, Claudia De Benedetti, Donatella Di Cesare, Mariuccia Salvati, Giusto Traina, Massimo Vallerani.

Il Premio Cherasco Storia è realizzato con il patrocinio di:

Ministero delle Politiche Giovanili, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547, Città di Cherasco, Confindustria Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRT, Città di Cuneo, Città di Alba, Città di Bra, Città di Fossano, Città di Ceva, Città di Saluzzo, Città di Mondovì e Città di Savigliano. A supporto dell’iniziativa Banca di Cherasco, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Gruppo Egea, Consorzi di tutela del formaggio Bra Dop, Raschera Dop e Toma Piemontese Dop, Banco Azzoaglio, Tesisquare, Westport Fuel Systems, Rolfo, Surrauto, Gruppo TCN, Biemmedue, F.P. Beton, Enoteca Regionale del Barolo, PaneAlba, Sicom Containers, Campiello, Onoranze Funebri La Braidese, Galup, Selghis Calcestruzzi, VallCarni, Arturo Cavallo Consulenza Finanziaria, O.R.A., Cherasco Cultura, Mercatò, Le Terre dei Savoia, Vigneti di Umberto Fracassi Ratti Mentone, Cherasco Eventi, Abet Laminati, Vistaesuono, Tu Langhe Roero.