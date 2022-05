"Cuneo+Cgil=120": al palazzo della Provincia l'incontro con Maurizio Landini

Dopo gli appuntamenti nel mese di marzo e aprile, proseguono le proposte culturali a ingresso gratuito di Cgil Cuneo, per festeggiare i 120 anni di attività e raccontare il lavoro attraverso riflessioni, dibattiti, incontri con autori, proiezioni di film, lezioni magistrali, ma anche momenti di musica.



Il prossimo evento in programma per il cartellone “Cuneo+Cgil=120. Diritti. Solidarietà. Libertà” è l’atteso concerto di Bandakadabra lunedì 30 maggio (ore 21) al Teatro Toselli di Cuneo, che con la serata “Ok, boomer” propone un'occasione di incontro musicale tra generazioni diverse, attraverso una rilettura di successi internazionali in chiave Dixie e Swing Anni Trenta, dai Daft Punk a Billie Eilish, passando per Bruno Mars e i Radiohead.



“Ok , boomer” è il nuovo progetto del gruppo, ideato in collaborazione con Mr T- Bone, storico trombone dei BlueBeaters, oltre che voce, per avvicinare i più giovani alle atmosfere del Jazz Old Style e far conoscere agli spettatori più maturi le recenti produzioni della musica pop.



Chiuderà i festeggiamenti il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, atteso lunedì 6 giugno (ore 20.30), Palazzo della Provincia di Cuneo (Sala Einaudi), per riflettere sui temi di più stretta attualità del mondo del lavoro, con tutte le drammaticità e criticità a cui la cronaca di ogni giorno ci mette di fronte, ma anche con le prospettive di rilancio economico, sociale e di qualità della vita. L’incontro “L'attualità e le sfide del mondo del lavoro”.



Ingresso gratuito, prenotazione consigliata: organizzazione@cgilcuneo.it – 0171452511