Eccellenti risultati per i ragazzi del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo a Verona nel Concorso Nazionale “Scuole in musica”

Eccellenti risultati per i ragazzi del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo al VI Concorso Nazionale “Scuole in musica” in programma a Verona dal 22 al 27 maggio 2022 Il concorso, che si sta ancora svolgendo sia in presenza che on line, ha visto la partecipazione di più di 8mila ragazzi provenienti dalle Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale, Scuole Secondari di I grado non a Indirizzo Musicale, Licei Musicali e Coreutici, Istituti Superiori non a indirizzo musicale.

Primo premio nella sezione III categoria A per la cantante peveragnese Isabella Sarale presentata dal professor Andrea Olivero. Secondo premio invece per la stessa categoria per Antea Bongiovanni di Pianfei nel fluato e per la cuneese Ginevra Anghilante, seguita dalla professoressa Elda Giordana, nel canto.

Tutte e tre le ragazze frequentano la classe 2M del liceo cuneese e attendono il risultato di un loro compagno, Nangano Manuel, che ha partecipato con le percussioni alla versione on line del concorso.