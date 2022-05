La Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano approva il bilancio 2021

È di nuovo tempo di assemblea per la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Ancora una volta, visto che restano in vigore alcune delle restrizioni attivate per il contenimento della pandemia, i soci non parteciperanno fisicamente alla riunione, ma saranno presenti attraverso il “rappresentante designato”, al quale hanno delegato le loro intenzioni di voto. L’assemblea, infatti, sarà chiamata ad approvare il Bilancio 2021.

L’appuntamento è per martedì 24 maggio alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della banca, in via Chieri 31 a Carmagnola. Ancora una volta, i numeri dell’esercizio chiuso al 31 dicembre scorso si annunciano lusinghieri e confermano la crescita e la solidità della Bcc. “Tutti gli indicatori patrimoniali, reddituali e di solidità sono ulteriormente migliorati – annuncia il presidente Alberto Osenda -. Ciò è motivo di orgoglio e di gratificazione sia per noi amministratori, sia per tutti i soci e clienti che ci hanno dato fiducia”.

Non a caso, la compagine sociale continua ad ampliarsi e oggi sfiora le 9 mila unità. Tra questi, una quota sempre maggiore è fatta di giovani, verso i quali la Bcc conferma una particolare attenzione sia attraverso il conferimento dei “Premi studio” (undici quelli assegnati lo scorso anno ad altrettanti ragazzi e ragazze che hanno brillantemente completato il loro percorso accademico), sia attraverso prodotti e servizi dedicati, come i conti correnti gratuiti e vantaggiosi promossi nel corso del 2022.

“E’ proprio guardando al futuro che la Banca vuole coniugare innovazione e tradizione – commentano il Direttore Generale Mauro Giraudi e il Condirettore Generale Luca Murazzano – Questo perché ci impegniamo ogni giorno a mantenere il servizio di prossimità per riconfermarci una banca attenta alle esigenze del territorio, con uno sguardo rivolto alle innovazioni tecnologiche che vengono implementate nel settore bancario e la disponibilità di nuovi servizi a disposizione delle famiglie e delle imprese”.

Nel corso del 2021 ad esempio la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha inserito alcune casse automatiche in filiale e le cassette di sicurezza Safestore Auto, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con accesso privato in sicurezza. Inoltre è stata posta particolare attenzione ai progetti volti al risparmio energetico, alla transizione ecologica, avvallando le scelte in linea con il PNRR , i fondi regionali e i crediti di imposta.