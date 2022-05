Per l'estate i paesi da Ceva ad Ormea diventano protagonisti de "La valle dei libri"

In questa cornice si compongono, come in un quadro, i calendari organizzati paese per paese, grazie alla collaborazione tra Comuni e associazioni locali. Naturalmente i singoli calendari potranno subire variazioni nel corso dell’estate, che verranno via via comunicate dai promotori.

GARESSIO

La consolidata rassegna GiallOrmea propone in piazza Nani (o all’Operaia in caso di maltempo): Lunedì 25 luglio alle 18 Cristina Rava (Il tessitore), Giuseppe Fabro (Il sangue dei padri) e Paola Varalli (Giallo al cimitero maggiore); Martedì 26 luglio alle 21 Valerio Varesi (Reo confesso) e Bruno Vallepiano (La donna con la pistola); Mercoledì 27 luglio alle 18 Gino Marchitelli (Panico a Milano), Arianna Destito Maffeo (Un gelido inverno in viale Bligny) e Fabrizio Borgio (Panni sporchi per Martinengo); Giovedì 28 luglio alle 21 Bruno Volpi (Come in un labirinto di specchi), Sara Morchio (Come pezzi di carta sull’acqua) e Giorgio Ballario (Il tango dei morti senza nome); Venerdì 29 luglio alle 18 Anna Allocca (Aperitivo criminale), Mauro Rivetti (Colline rosso sangue) e Cristina Origone (Di miele e veleno).

Singoli eventi:

Fine giugno: "Lungo le vie del tempo: arte e saggezza antica nei numeri civici di Gianni Vinai a Chionea", testo di Giorgio Ferraris, foto di Stefano Pelazza, Pietro Rebaudo e Gianni Vinai.

Luglio e agosto: “Il giorno prima del voto” di Michele Paolino e Sergio Chiamparino; "Plasticene", di Nicola Murra; "Il cavalier servente" di Max Mao e "La figlia del ferro" di Paola Cereda.

Ferragosto: “Conversazioni di Ferragosto dell'Ulmeta” dedicate

alla lotta tra il bene e il male nei tempi di guerra

9, 10 e 11 settembre: laboratorio di scrittura sui sentieri fra i boschi e le borgate di Ormea con gli scrittori Marino Magliani, finalista al Premio Strega, e Dario Voltolini, docente alla Scuola Holden che ha recentemente pubblicato "Il giardino degli aranci", che alla sera presenteranno i loro libri

Domenica 18 settembre: giornata dedicata a letture, bancarelle e presentazione di libri per bambini e ragazzi dal titolo "Non è mai troppo presto”