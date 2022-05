“Let’s Parri”: tutto pronto, a Cuneo, per l'inaugurazione del nuovo 'polmone verde' della città

Sabato 28 maggio verrà ufficialmente inaugurato Parco Parri, il nuovo polmone verde della città nato nell’ex piazza d’Armi intitolata nel 2012 a Ferruccio Parri, partigiano piemontese, primo Presidente del Consiglio dell’Italia libera. Tra i più carismatici e amati leader dell’antifascismo italiano, conosciuto con il nome di battaglia “Comandante Maurizio”, Parri venne a Cuneo nel 1969 per partecipare all’inaugurazione del Monumento alla Resistenza dei Partigiani.



“Let’s Parri” è lo slogan scelto per la grande festa di inaugurazione in programma a partire dalle 15 di sabato 28. Il taglio ufficiale del nastro si terrà alle 19 presso la scritta gigante “I love Cuneo” donata al Comune dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, ma per tutto il pomeriggio il Parco sarà animato da eventi e iniziative. La festa si aprirà alle 15 con il lancio della Giornata Nazionale dello Sport del Coni per cui è previsto l’arrivo di centinaia di bambini. Alle 17 musica dal vivo con dj Alex Marini e aperitivo offerto per tutti dal gestore del Chiosco Parri, per i più piccoli ci saranno zucchero filato e palloncini. In attesa del concerto dei “The Beat Circus” in programma alle 20 e del grande spettacolo di fontane luminose danzanti (alle 21.30) offerto dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, ci sarà la possibilità di fare un pic nic sul prato (portarsi plaid e cestino di cose buone!).



La festa continuerà domenica 29 maggio con laboratori per famiglie, letture animate, attività cinofile e yoga. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 “Un parco favoloso” giochi e laboratori per famiglie a tutta natura con gli educatori ambientali Itur del Parco Fluviale Gesso e Stura (area bimbi). Alle 11 “Orso buco” laboratorio musicale per famiglie con Manuela Allemano (area giochi d’acqua). Dalle 16 alle 18 “Amici a 4 zampe”, pillole “canine” di approccio al cane e tanto altro con Andrea Imbimbo e Sara Votero (area sgambamento cani). Alle 16.30 “Sono io il più forte!”, laboratorio musicale per famiglie con Manuela Allemano (area giochi d’aqua). E alle 18 pratica yoga all’aperto adatta a tutti con Monica Brignone (area laghetto). Le attività in programma per la domenica saranno annullate in caso di maltempo.



Già in calendario diverse iniziative per il mese di giugno: domenica 5 alle 17.30 “Per fare l’albero”, lettura spettacolo con Elisa Dani per famiglie con bimbini dai 3 anni in su (area giochi d’acqua); sabato 18 alle 21 “Cinema al Parco” (area giochi d’acqua); domenica 19 “Happiness”, spettacolo comico-acrobatico per tutti con la Compagnia Rasoterra (area giochi d’acqua); sabato 25 “Cinema al Parco” (area giochi d’acqua).



Tutti gli eventi sono gratuiti.