Manga mania al Salone del Libro per Ragazzi di Bra con l’illustratrice Manuela Fissore

Bra incontra l’arte manga. Un pezzo di Giappone, quello più pop e colorato, si trasferisce ai giardini del Belvedere, dove sarà protagonista l’illustratrice Manuela Fissore.

L’occasione per vederla all’opera sarà la 22ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi in cui disegnerà dal vivo, trasformando ragazzi e ragazze in avatar con gli occhioni di quei personaggi che incarnano le loro stesse speranze, le loro manie, i loro sentimenti ed emozioni.

Un viaggio che racconta la passione e il successo dei cartoni animati giapponesi, sospeso tra donne guerriere, principi e principesse, eroi ed eroine. Sailor Moon, Lady Oscar, Candy Candy, Lamù, Mimì, Johnny, Georgie, Ranma, Oliver Hutton e Banjamin Price (in arte Holly & Benji): in un universo creativo così affollato e variegato, c’è posto davvero per tutti.