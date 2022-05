Nell'ambito di "Voltapagina - Salone Off", Andrea Donaera, romanziere salentino, ha presentato presso il carcere di Fossano il suo "Lei che non tocca mai terra"

All'evento, organizzato in collaborazione con l'ufficio educatori del carcere, erano presenti il sindaco di Fossano Dario Tallone e la consigliera comunale Rosita Serra, oltre alla libreria Le Nuvole, partner tecnico.

Con uno stile molto efficace e diversificato per ciascun comprimario, l'autore riesce a coinvolgere il lettore in un turbine di storie poco edificanti e di peculiari corrispondenze tra la i vari personaggi e la protagonista, la quale, nonostante in stato di incoscienza, interagisce con il mondo circostante e "narra" in prima persona buona parte della vicenda.