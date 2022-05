"Pioggia" di intitolazioni a Cuneo: il parco giochi di Confreria celebrerà la piccola Giovanna Grillo

In queste ultime settimane Cuneo ha vissuto diversi momenti di celebrazione di figure storicamente importanti - dentro e fuori il territorio comunale - con la nuova intitolazione di alcune aree: l'ultima in ordine di tempo quella legata al ricordo del generale Arnol, tenutasi martedì 17 maggio nel piazzale antistante il Parco della Gioventù. Ma altre verranno realizzate nelle prossime settimane.

La commissione comunale per la Toponomastica e Famedio, infatti, ha recentemente proposto alla giunta uscente alcune nuove denominazioni.

E' così che il tratto di strada tra via Porta Mondovì e via Parco della Gioventù diventerà 'via Domenico Chiarva', il parcheggio adiacente a via Cascina Colombaro 'piazzale Alessandra Re', l'area di circa 70 metri tra via Bisalta e via Bossea diventerà 'via Artemisia Lomi Gentileschi' e quella di 65 metri tra via Antonio Giubergia e via Lesegno 'via Maria Bertes'. Non ultimo, il parco giochi di circa 800 metri tra via San Damiano Macra e il parcheggio di via Molino Morra, in frazione Confreria, verrà intitolato a Giovanna Grillo (bimba di 10 anni deceduta nel 1990 per un incidente stradale in via Valle Maira).

Dopo la conferma da parte degli assessori, si dovrà ancora ottenere il parere positivo della Prefettura.