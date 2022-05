Positivi al Covid: Alba torna ai valori del novembre 2021

Forte riduzione nel numero degli albesi attualmente positivi al Coronavirus. Secondo l’aggiornamento settimanale diffuso dal Comune sulla base delle informazioni fornite dalla piattaforma regionale i casi in città sono passati da 201 di sette giorni fa agli attuali 147, su valori che non si vedevano dalla fine del novembre scorso (136 nell’aggiornamento del 26 di quel mese).



In calo anche il numero dei positivi ricoverati a Verduno: da tempo attestati a quota 30, sono ora scesi a 23, nessuno dei quali in terapia intensiva.



Ancora il Comune fa sapere che i residenti albesi vaccinati sono 25.556 con almeno una dose, 24.049 con due dosi, 20.244 con tre dosi e 1.701 con quattro dosi. "Alcuni dati – si precisa a proposito dal Municipio – risultano inferiori rispetto all’ultima rilevazione dell’Asl Cn2 perché il sistema nelle ultime settimane ha conteggiato due volte alcuni nominativi. Ora il problema tecnico è stato risolto e i doppioni eliminati".