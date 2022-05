Si svela "Cultrek" a Frabosa Sottana: tre sentieri per camminare nella cultura e nella storia del paese

Alla scoperta di "Cultrek", il progetto per camminare nella cultura a Frabosa Sottana (leggi qui).

Non una classica rete sentieristica dedicata solo a chi ama passeggiare all'aria aperta, ma tre percorsi che offrono la possibilità di arricchirsi con storie, leggende o aneddoti relativi a luoghi attraverso cui si snodano i percorsi, il tutto accessibile attraverso il telefonino.

I ragazzi del forum giovanile comunale, dopo circa un anno di lavoro, possono finalmente rendere operativo Cultrek: un progetto costituito da tre sentieri che vanno a interessare il capoluogo, Alma, Pianvignale, Riosecco e Miroglio.

Domenica 29 maggio si terrà l’inaugurazione e per l’occasione verrà provata una parte del circuito pensato per Frabosa capoluogo. Il ritrovo è alle 14.30 presso il Galapalace con abbigliamento adatto a camminare.

PROGRAMMA

Partenza alle 15 in direzione Rocha per provare insieme una parte del percorso nel capoluogo.

Al rientro, previsto per le 17.30, in collaborazione con la pro loco, verrò servito un rinfresco nella piazza di via Piave. Si consigliano abbigliamento, scarpe da trekking e telefonini carichi. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a data da destinarsi.

Per altre informazioni consultare la locandina e i canali social del forum oppure inviare una email a: forumgiovanilefrab15@libero.it