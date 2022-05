Torna l’Open Day in piazza: a Fossano la cittadella del soccorso

Sarà il grande momento conclusivo dell’edizione 2022 di “A scuola di prima soccorso”. L’Open day del soccorso torna finalmente in presenza e approda questa volta a Fossano, dove sabato 4 giugno piazza Castello farà da cornice alla bella giornata di festa dedicata ai ragazzi delle Scuole che hanno aderito al progetto, agli interessati e a tutta la popolazione.

L’iniziativa si propone come un “servizio” per la comunità e ha coinvolto, come da cinque anni a questa parte, tantissime classi della Scuola secondaria di primo grado in provincia, con incontri interattivi teorici e pratici. A Fossano ogni Associazione darà dimostrazione delle tecniche di primo soccorso e in piazza Castello verrà allestita una vera e propria “Cittadella del soccorso”, che sarà aperta dalle 14,30 in poi. Dalle 15 alle 18 sono previste alcuni scenari avanzati di soccorso in compartecipazione con NUE 112 e EST 118. E intanto, dalle 15,30 in poi, prenderanno il via le varie attività ludiche.

Sulla scia di quanto già effettuato nell’ultimo Open Day a Carrù – era il 2019, quando venne stabilito il record di ben 12 ore consecutive e ininterrotte di simulazione di rianimazione cardiopolmonare – si effettueranno le simulazioni continue inerenti manovre di RCP da parte dei volontari di tutte le associazioni promotrici dell’evento. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e avvicinare il più possibile le persone al mondo del Primo Soccorso e alle tematiche della rianimazione cardiopolmonare precoce.

Alle 18, dopo il saluto delle autorità, è previsto un “talk show” sul tema delle manovre salvavita e defibrillazione precoce, a cui parteciperanno i responsabili delle associazioni e degli enti istituzionali in causa fino alla premiazione e ai ringraziamenti finali. Sulla piazza, allestita con il contributo della Pro Loco Fossano e del gruppo comunale volontari Protezione Civile Fossano, sulla quale avranno inoltre luogo le dimostrazioni di “Grisulandia” a cura del gruppo fossanese dell’associazione nazionale vigili del fuoco volontari, presteranno servizio il food truck e mojito mobile. La serata si concluderà in musica con il concerto alle ore 21 dei “Mammiferi”, sino ai saluti finali attorno alle 23 circa.