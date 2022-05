Tutti su due ruote a Bra: il 5 giugno torna il consueto appuntamento con Bicincittà

Il consueto appuntamento ciclistico braidese torna anche quest’anno: domenica 5 giugno l’appuntamento è con "Bicincittà", organizzato dalla Uisp comitato territoriale Bra-Cuneo.

Ritrovo dal Comune in piazza Caduti per la Libertà a partire dalle 9 con partenza intorno alle 10. Sedici km di percorso facile tra le vie urbane ed extraurbane di bra e delle sue frazioni adatto a tutti i tipi di bici, comprese quelle con le rotelline. Ristoro intermedio a Ca’ del Bosco con acqua e frutta. Rientro alle 11.30/12 ai giardini del Belvedere in piazza Spreitenbach, dove sarà offerto un aperitivo dalla Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori - sezione di Bra) e un piatto di pasta.



Al pomeriggio presentazione della 'Carta F6G' da parte del forum famiglie del Comune di Bra: uno strumento pensato per dare la possibilità a pubblici e privati di avanzare proposte, promozioni, iniziative dedicate specificatamente alle famiglie con figli avendo a disposizione un dispositivo che oltre a identificare il nucleo riporti anche il numero dei figli presenti. E poi diversi spettacoli di magia e burattini.



All’arrivo tra tutti i partecipanti inoltre verranno estratti a sorte una bicicletta e una ventina di premi messi in palio dalla famiglia di Simone Mallardo, il giovane amante del ciclismo scomparso nel 2017, a cui la manifestazione è dedicata dal 2018. La madre di Simone darà inoltre una campanellina come gadget a tutti i partecipanti.



Commenta Mariella Marengo, presidente della sezione territoriale Uisp: "Ci aspettiamo tanti partecipanti, soprattutto famiglie: il 5 giugno è l’ultima domenica prima della fine dell’anno scolastico, un’occasione per un ultimo saluto. Puntiamo a raggiungere i numeri ottenuti quest’anno dalla Strabra, l’altro evento organizzato da noi. Ricordo che la manifestazione sarà a impatto zero: non produrremo alcuna immondizia in quanto anche l’acqua sarà fornita da distributori collegati a fontane lì presenti".



Per partecipare, l’iscrizione è di 5 euro per singoli, 12 come famiglia.