Un quartetto di sax dagli USA per MondovìMusica

Sabato 28 maggio alle ore 17 la Sala Ghislieri di Mondovì ospiterà l’Estrella Consort, quartetto di saxofonisti americani in tournée in Europa. L’ensemble ha preso vita nel 2010 quando quattro virtuosi del saxofono – Patrick Murphy al sax soprano, Jeff Siegried al contralto, Allison Adams al tenore e Thomas Snydacker al baritono – si sono conosciuti nell’ambiente dell’Arizona State University. Successivamente hanno continuato a condividere le loro rispettive esperienze professionali maturate in prestigiose istituzioni statunitensi, costruendo, anno dopo anno, ciò che è oggi l’Estrella Consort, con i suoi tibri inconfondibili e versatili e un repertorio che spazia dai classici francesi, alle trascrizioni specifiche per l’organico, fino a prime esecuzioni, in un suggestivo dialogo fra la storia e il nostro presente.

La qualità e il respiro internazionale del programma di questo evento si conferma in linea con gli obiettivi artistici dell’Academia Montis Regalis e del prestigio che essa si è guadagnata nei decenni. È inoltre assai significativa questa apertura verso la musica colta degli ultimi decenni, che arricchisce una stagione concertistica assai positiva, a conferma del ritrovato interesse del pubblico per le proposte culturali di alto profilo.

La stagione proseguirà sabato 11 giugno, ore 21.00 presso la Cattedrale di San Donato con la Petite Messe Solennelle, capolavoro di un Rossini anziano e ormai lontano dalla ribalta, ma capace di lasciare un segno indelebile nella musica sacra ottocentesca. Saranno in scena Solisti, Coro e Orchestra del Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo, diretti da Gian Rosario Presutti.

L’Academia Montis Regalis, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, ringrazia per il sostegno la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, gli Amici dell’Academia Montis Regalis e la Scuola Comunale di Musica di Mondovì.

MondovìMusica 2022

BIGLIETTI

Biglietto intero € 10,00

Biglietto ridotto € 7,00

Prevendita di biglietti in sede dal lunedì al venerdì in orario 9.00/12.00 – 14.00/16.00 o acquistabili direttamente un’ora prima del concerto

CONTATTI

Academia Montis Regalis

Via Francesco Gallo 3

Tel. 0174.46351

segreteria@academiamontisregalis.it

www.academiamontisregalis.it