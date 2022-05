A "Trame di Quartiere" di Saluzzo arriva il giornalista televisivo e scrittore Alain Friedman

La rassegna culturale "Trame di Quartiere" della biblioteca civica Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo martedì 31 maggio per la prima volta riceve un ospite internazionale.

A dialogare con i saluzzesi sarà Alan Friedman, giornalista, esperto di economia e scrittore statunitense. E’ un volto noto anche delle televisioni nazionali ed è spesso tra gli ospiti dei talk show.

A "Trame di Quartiere" (l’appuntamento è alle 21 a “Il Quartiere” di piazza Montebello) Friedman si confronterà con il pubblico, parlerà del Pnrr, dell’economia ai tempi del Covid e della guerra, dei rapporti internazionali e della situazione europea e americana presentando il suo ultimo volume "Il prezzo del futuro", edito quest’anno da "La nave di Teseo".

Dialogheranno con l’autore i giornalisti saluzzesi Alberto Gedda, direttore de Il Corriere di Saluzzo, e Giampaolo Testa, collaboratore de La Gazzetta di Saluzzo.

La serata è organizzata in collaborazione con la fondazione "Igav – Istituto Garuzzo per le arti visive".

"Qual è il futuro dell’economia italiana? - si domandano gli editori del volume - Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le riforme di Draghi basteranno per modernizzare il Paese? E quali sono i rischi per l’economia dopo le elezioni del 2023?".

Ecco alcuni dei quesiti a cui risponde Alan Friedman nel ritratto vivido e profondo di un Paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata.

"L’Italia ha le abilità e i mezzi – proseguono - per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora deve dimostrare di volerlo davvero. "Il prezzo del futuro” è una guida per evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di non ripetere gli stessi errori".

Trame di Quartiere ritornerà giovedì 9 giugno con Michele Paolino e l’ex sindaco di Torino (e grande “amico” di Saluzzo e delle Terre del Monviso) Sergio Chiamparino. I due presenteranno il loro giallo "Il giorno prima del voto", una vicenda tutta da investigare fra le Langhe e Torino (Edizioni del Capricorno 2022). L’appuntamento sarà alle 18 a Il Quartiere.