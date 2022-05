Bra’s, il festival della salsiccia si sposta a fine settembre e avrà cadenza biennale

Nuove date e nuovo formato per Bra’s, il festival della salsiccia e del buon gusto: l’edizione 2022 si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre, nel weekend tra il salone del gusto di Torino e la fiera del tartufo di Alba. Il periodo è quello solitamente occupato da Cheese: da quest’anno le due manifestazioni si alterneranno ed entrambe avranno cadenza biennale. "Bra’s potrà contare su nuove location e sarà distribuita in vari punti della città, tra cui la Rocca e le vie centrali. Come sempre, al centro ci saranno la salsiccia, il pane e il formaggio di Bra, le eccellenze artigiane e i prodotti dell’agricoltura", anticipa Luigi Barbero, direttore dell’Ascom, tra i promotori della manifestazione. "Il festival è un evento che cresce, si ristruttura e che diventerà uno degli appuntamenti più importanti della città, ovviamente dopo Cheese."

Dopo una pausa forzata nel 2020 causa Covid, Bra’s era tornato l’anno scorso, dal 9 al 12 dicembre. Un’edizione che complessivamente "è andata molto bene, nonostante in quel periodo si fosse verificata una parziale ripresa dei contagi e una conseguente serie di provvedimenti restrittivi", aggiunge Barbero.

"Confartigianato Cuneo", commentano inoltre Luigi Capocchia e Luca Crosetto, presidente zonale e provinciale dell’Associazione, "ha nuovamente accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare a questo evento che mette in risalto una delle eccellenze del braidese. In primis, da sempre riteniamo strategico puntare sulla promozione di prodotti e territorio, e le nostre attività legate ai ‘Creatori di Eccellenza’ ne sono un esempio virtuoso. Poi, questo progetto permette di consolidare le collaborazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti economici locali: ‘fare rete’ è e sarà sempre più la chiave di lettura vincente per valorizzare la nostra splendida provincia e le nostre imprese".