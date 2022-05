Grande attesa a Cuneo per il Pride: svelato il percorso, da piazza Europa al Parco della Resistenza

Svelato il percorso del primo Pride nella storia della città di Cuneo. L'evento - dal nome "R-Esistenza" e dal logo a forma d'arcobaleno - si svolgerà a partire dalle 16 da piazza Europa sino al Parco della Resistenza, passando per corso Nizza, Rondò Garibaldi e Viale degli Angeli.



L'evento si terrà il prossimo 4 giugno. Sarà una grande sfilata colorata, che raccoglierà non solo persone LGBTQI+ ma anche attivisti e cittadini.



Nel 2020 venne annullato causa pandemia, ma l'associazione Grandaqueer ha continuato a lavorare senza sosta per riproporre l'evento.