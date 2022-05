La nuova Cuneo Illuminata celebrerà la Madonna del Carmine e i fiori

Un'edizione diversa dal solito, che punti ancor più l'attenzione su un evento con radici profonde nella città di Cuneo, la processione della Madonna del Carmine. E' questo il cuore della nuova veste che prenderà - a luglio - l'appuntamento estivo con Cuneo Illuminata. Che, nel 2022, prende il nome di "Illuminata Cuneo in Fior".

La presentazione dell'evento si è tenuta oggi (martedì 24 maggio) nel salone d'onore del Comune di Cuneo. Presenti il sindaco Borgna in qualità di presidente dell'associazione Cuneo Illuminata (carica che ricoprirà sino al termine del proprio mandato), il comitato della Madonna del Carmine, l'ATL, Conitours, Confartigianato e We Cuneo.

La nuova veste dell'Illuminata avrà luogo dal 1° al 31 luglio e sarà priva del consueto spettacolo di luci (riservate, invece, all'appuntamento IllumiNatale). Ma darà ampio spazio alla celebrazione dei fiori, con creatività e fantasia.

Il programma prevede l'inaugurazione venerdì 1° luglio alle 22 in via Roma e piazza Galimberti e, nelle serate del 2, 7, 21 e 23 luglio la presenza dei mercatini di fiori e artigianato. In quelle del 7, 14, 21 e 28 il ritorno dello shipping sotto le stelle. Venerdì 8 luglio sarà la volta della cena "Mille fiori nel piatto" (rivisitazione floreale di "Mille luci nel piatto") e, sabato 16 luglio, il momento clou della processione della Madonna del Carmine: partirà da Contrada Mondovì dalle 20.30 e giungerà sino in piazza Galimberti.

Grande attesa per l'Infiorata - organizzata assieme ai fiorai e ai vivai della città - , l'opera di tappezzamento di una porzione di strada con pannelli di fiori disegnati, che avrà luogo a partire dalle 14 del 16 luglio, qualche ora prima della processione. Per imparare come realizzarla e per contribuire all'opera vera e propria è in programma sabato 25 luglio (alle 16 e al museo Diocesano) un laboratorio con gli artisti infioratori di Sassello.

"IllumiNatale e l'Illuminata estiva sono stati sempre successi grandissimi - ha detto il sindaco Borgna in apertura dell'incontro odierno - . Quella di quest'anno sarà un'edizione diversa ma che punta al cuore di ciò che è sempre stato l'evento: un modo per valorizzare la città e le sue peculiarità. Ringrazio le attività e le realtà che hanno sostenuto l'evento e l'hanno reso possibile, e le persone che ne sono parte. Specialmente Ilaria (Longhi, ndr), che ha avuto e ha un ruolo importante".

Contestualmente all'incontro sono stati anche consegnati ad alcune associazioni - A.S.D. Granda Waterpolo Ability, A.S.D. Amico Sport, Associazione P.A.S.S.O., Centro Down Cuneo ODV e Fondazione Ospedale S. Croce e Carle Onlus - i contributi raccolti durante l'ultima edizione dell'IllumiNatale.