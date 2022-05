A Cuneo il dibattito elettorale organizzato dal quartiere Centro

Il comitato di quartiere Cuneo Centro propone per martedì 31 maggio alle 21 presso la sala CDT, in Largo Barale 1, un incontro tra i candidati e le candidate sindaco e la cittadinanza.



Il comitato di quartiere in questi tre anni di mandato ha raccolto le priorità dei cittadini e cittadine e vuole sottoporle a chi concorre per il governo della città per facilitare la scelta al voto dei e delle residenti.



Numerose le tematiche in gioco, raccolte in un documento condiviso che il comitato di quartiere ha reso pubblico da oggi sul proprio sito www.quartierecuneocentro.com e presentato ai gruppi che ne hanno fatto richiesta: decoro e verde pubblico, viabilità e parcheggi, riqualificazione dei beni sfitti, sicurezza, infrastrutture, partecipazione attiva dei cittadini.



Non è prevista prenotazione, l’entrata sarà limitata alle prime 78 persone che si presenteranno a partire dalle 20.30.



L’incontro sarà filmato e trasmesso in streaming sulla pagina facebook “Cittadini Attivi del Comitato Cuneo Centro” e sarà disponibile anche sul sito internet www.quartierecuneocentro.com.