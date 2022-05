Andrea Massarenti (FDI): “La burocrazia è come una tassa occulta, il Comune deve puntare a sburocratizzazione e velocizzazione”

Andrea Massarenti - imprenditore cuneese di 30 anni, candidato consigliere per FDI nella grande coalizione di centro destra a sostegno di Franco Civallero candidato sindaco di Cuneo – interviene sui temi Impresa, Lavoro e Welfare familiare.

“La problematica principale di Cuneo è legata al fatto che le imprese e le attività lavorative in generale non sono ascoltate come dovrebbero, ma neanche aiutate - dichiara Massarenti -. Spesso parlo con colleghi imprenditori e lavoratori autonomi e nei discorsi emerge quanto la burocrazia sia come una tassa occulta. Mi riferisco ovviamente a quella comunale. Prima di ottenere permessi a costruire una nuova sede o un nuovo magazzino passano mesi, senza toccare l'ambito dell'edilizia. Dobbiamo aspettare tempi biblici per qualsiasi tipologia di permesso”.

Come intervenire? “Attraverso la sburocratizzazione e la velocizzazione da parte del Comune di quello che gli compete. Dobbiamo razionalizzare per far sì che in Comune lavorino meglio.

Sapendo che la polizia locale è sotto personale, nonostante gli impegni e gli annunci dell'attuale Giunta, molto probabilmente altri uffici riscontrano lo stesso problema. Per questo, tutto dove è possibile e necessario, occorre andare ad implementare l'organico. Si devono bandire concorsi mirati dove servono, con relativa valutazione del budget comunale, tagliando le spese inutili ed utilizzando i fondi”.

Sono tante le imprese a Cuneo, la maggior parte di piccole e medie dimensioni, ma anche grandi aziende e multinazionali: “Il Comune deve intervenire per fare lavorare tutti al meglio. Le medesime valutazioni poi valgono per liberi professionisti, artigiani, autonomi e partite iva. Del resto, più le imprese lavorano, più assumono. E il lavoro è essenziale per la vita di ogni persona”.

“Il lavoro deve essere dignitoso e con potenzialità di crescita soprattutto per chi ha una famiglia con bambini piccoli o per chi ha intenzione di crearne una - aggiunge Massarenti -. Ecco perché è necessaria una seria politica di welfare familiare portata avanti anche dal Comune”.

Il candidato consigliere Andrea Massarenti parla con cognizione di causa: ha una bimba che compirà 3 anni ad agosto e un bebè di 7 mesi. “Conosco personalmente i problemi e le spese che una giovane famiglia deve affrontare quotidianamente. Servono aiuti diretti con sgravi su acquisti per la prima infanzia e buoni. Gli aiuti ci sono ma devono essere implementati in quanto insufficienti. Inoltre le famiglie necessitano di un aiuto indiretto. Le strutture per l'infanzia (asili e asili nido comunali) devono essere implementate. Si deve aumentare la capacità degli asili esistenti e prevederne di nuovi dove mancano, soprattutto in periferia.

Sulle rette serve poi un intervento per limare il limabile”.

Tutte le famiglie con bimbi piccoli fanno fatica a far quadrare i conti. Tanto che molte mamme lasciano il lavoro. Lo dimostra il 7° Rapporto di Save the Children “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2022” secondo cui il 42,6% delle donne tra i 25 e i 54 anni con figli, risulta non occupata.

“La gestione famigliare spesso va a impattare sulle donne per cui diventa antieconomico andare a lavorare. Tuttavia non si può considerare normale che una donna, per avere dei figli, debba lasciare il lavoro. Anche la politica locale deve dare agevolazioni perchè questo non accada”, conclude Massarenti.





