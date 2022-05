Borgo San Dalmazzo: stasera la presentazione della Lista Civica "Realizziamo Insieme" con Alberto Cirio

È confermata per questa sera, martedì 24 maggio, alle ore 19, presso la Sala Consiliare di Borgo San Dalmazzo, la presentazione della Lista Civica Realizziamo Insieme, con la partecipazione di un ospite d'eccezione, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Il Presidente Cirio affiancherà nella presentazione il candidato Sindaco, l'imprenditore borgarino Paolo Giraudo, e i candidati consiglieri della lista, che si presenteranno agli elettori.

"La presenza del Governatore Cirio", sottolinea Giraudo, "testimonia la vicinanza delle Istituzioni regionali al nostro territorio, e ci garantisce, se saremo chiamati ad amministrare la nostra città, una fattiva collaborazione, indispensabile per realizzare fino in fondo e rapidamente i nostri obiettivi e il nostro programma di azioni concrete per il futuro di Borgo".

La Lista Civica Realizziamo Insieme invita tutta la popolazione a partecipare all'importante appuntamento di questa sera.

Continuano intanto i molti incontri che i candidati hanno organizzato con gli abitanti delle varie zone su cui si estende il territorio del Comune: ieri è stata la volta delle zone di Crocetta e Martinetto del Rame. I residenti incontrati hanno confermato che, in linea di massima, sono zone in cui si vive bene. Tuttavia hanno lamentato alcuni problemi, constatati dai rappresentanti della lista Realizziamo Insieme e da Paolo Giraudo, come una carente illuminazione di alcune aree, alla quale si dovrà rapidamente porre rimedio, alle cattive condizioni del manto stradale, fino ad una sensazione di scarsa sicurezza, acuita dal fatto che in passato siano stati purtroppo denunciati numerosi furti nelle abitazioni.

"L'estensione e il potenziamento della videosorveglianza, già presenti nel programma di Realizziamo Insieme", ha ricordato Paolo Giraudo, "saranno considerati una priorità assoluta, e si passerà molto rapidamente dal progetto ai fatti. Ciascuno deve sentirsi al sicuro in città, e a maggior ragione quando è in casa propria".

I residenti di Crocetta e Martinetto del Rame hanno poi avanzato una proposta interessante: installare anche in quelle zone un distributore di acqua pubblica, come quelli già presenti in Piazza della Meridiana e Largo Argentera. I distributori di acqua sono una soluzione ecologica e all'avanguardia, e la possibilità di raggiungerli senza dover utilizzare l'auto contribuisce ad un rispetto dell'ambiente di cui tutti dobbiamo occuparci.