Enrico Rosso presenta la sua squadra: sette liste a sostenerlo. "Mondovì merita di essere capofila del territorio" [FOTO E VIDEO]

La serata, durante la quale sono stati presentati i candidati consiglieri delle rispettive liste: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC (partitiche).

Presentata ieri sera, lunedì 23 maggio, al Park Hotel di Mondovì , alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e delle rappresentanze locali, provinciali e regionali dei partiti di centrodestra, la squadra che sostiene la candidatura di Enrico Rosso , in corsa alle amministrative del prossimo 12 giugno per la città del Belvedere.

La campagna elettorale di Rosso, 51 anni, architetto monregalese, sposato, con due figli, con alle spalle l'esperienza amministrativa maturata nella giunta Viglione come assessore ai lavori pubblici, è entrata nel vivo e proseguirà anche questa settimana con gli incontri nei rioni e nelle frazioni.

"Abbiamo presentato il nostro programma di mandato e le nostre sette liste - ha spiegato il candidato sindaco Enrico Rosso - "Le persone che fanno parte della nostra coalizione di centrodestra sono rappresentati di tutte le estrazioni sociali, che hanno in comune un grande entusiasmo, ma soprattutto amano la loro città. Condividiamo tutti il progetto per il rilancio di Mondovì 2022-2027 in modo da dare nuova linfa ed energie a alla città, restituendole il ruolo di capofila che merita".