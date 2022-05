Due cuccioli futura taglia media aspettano una famiglia che li accolga

ALBA - Amici di Zampa è un’associazione che si prende cura di cani e gatti tutelandoli fino al momento dell’adozione.



Oggi presenta due cuccioli futura taglia media, in cerca di una famiglia tutta per loro. Come sempre no catena e no box.

Pixel ha 8 anni, un carattere molto dolce, già abituato al guinzaglio e alla vita casalinga, ama trascorrere tempo in compagnia e sta cercando una famiglia.

Il gatto che potete ammirare nella foto ha un carattere molto tranquillo, ideale anche con persone anziane, già sterilizzato, cerca una casa che lo accolga.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba