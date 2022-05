Anche Saluzzo tra i 200 comuni di "Spazzamondo". Per i giovani ingressi omaggio a Collisioni

Dopo la positiva esperienza della prima edizione nel 2021, torna sabato 4 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, l’iniziativa «Spazzamondo. Cittadini attivi per l’Ambiente» promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in quasi 200 Comuni della Granda. L’Amministrazione comunale di Saluzzo ha aderito al progetto e sta coordinando volontari, associazioni e suddivisione delle aree da pulire.



Per registrarsi (si può fare solo on line) c’è il link

https://spazzamondo.it/partecipa/

«Partecipando a Spazzamondo – è l’invito degli organizzatori - potrai contribuire a rendere più pulita la tua città e aiutare il tuo Comune a vincere uno dei premi in palio. L'evento – proseguono - è realizzato in collaborazione con Protezione Civile di Cuneo, Anci Piemonte, Anpci, Uncem Piemonte, Cooperativa Erica, Acem Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, CSEA Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente».



In città tre i punti informativi e di ritiro del kit, dalle 9 alle 12 del 4 giugno: in piazza Garibaldi, lato via Martiri della Liberazione (gazebo distribuzione sacchi Csea); sede municipio di Castellar (ex Sala consiliare); Cervignasco (piazzale a fianco della parrocchia).



La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che nel 2022 celebra il trentennale, si rivolge direttamente alle nuove generazioni: «Sappiamo quanto i giovani abbiano a cuore le tematiche ambientali. Quest'anno, per i nostri 30 anni, abbiamo pensato a un'iniziativa speciale dedicata a loro in collaborazione con il Festival Collisioni. I ragazzi tra i 16 e i 28 anni che parteciperanno a Spazzamondo avranno l'opportunità unica di accedere tramite il Progetto Giovani alle giornate del festival in base alle diverse disponibilità nelle date del 9, 10 e 16 luglio 2022 ad Alba».



Tutti i partecipanti sono inviati a fotografare e condividere sui social l’evento con gli hashtag #spazzamondo

#30anniconfondazionecrc

#lagenerazionedelleidee

#letscleanupeurope #europeancleanupday



Per informazioni: progetti@fondazionecrc.it.