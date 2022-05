Kickboxing, campionati italiani assoluti: pioggia di medaglie per il Team Kickstar a Jesolo

Si sono da poco conclusi i campionati italiani assoluti di Kickboxing (FEDERKOMBAT - CONI) e relativo Trofeo Coppa Italia nell’arena del Palainvent di Jesolo.

Il Team KICKSTAR (Cuneo), dopo le varie selezioni che da settembre a marzo si sono succedute, ha qualificato per questa kermesse ben sette atleti, ottenendo il bottino di ben 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi:

- Simondi Samuele (14 anni) dopo 6 match combattuti con vera determinazione, si laura quale nuovo Campione Italiano cat. Cadetti cinture nere disciplina Kicklight e Vicecampione italiano nella disciplina Light Contact fino a 52kg, aprendo quindi la sua prima convocazione ai prossimi collegiali della Nazionale Italiana FEDERKOMBAT e aspirando alla Maglia della Nazionale Azzurra Cadetti per i prossimi Mondiali WAKO di settembre. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro il mese di Luglio prossimo;

- Ciartano Isabel (14 anni) vince nettamente con grinta tutti e 4 i suoi match senza lasciare dubbi ai giudici, portando a casa ben due medaglie d’oro in entrambe le discipline, Light Contact e Kicklight cadette fino a 50kg nell’ambito del Trofeo Italia; si conclude così la sua esperienza nelle cinture esordienti, passando ufficialmente dalle prossime gare nelle cinture nere;

- Armando Lorenzo (senior) vince con tecnica, tattica ed esplosività sul ring la categoria Lowkick fino a 67kg 2° serie, impostando un match in crescendo con un buon avversario, tre round perfetti che tra concentrazione e tattica gli conferiscono la meritata medaglia d’oro del Trofeo Italia;

- Frattini Luca (senior) dopo diversi match non troppo convincenti nelle ultime gare, arriva al Trofeo Italia con tanta voglia di dimostrare il suo potenziale e la costante dedizione che versa in ogni allenamento; ci riesce, e con due vittorie porta a casa la sua medaglia d’oro nella cat. Kicklight +90kg, trovando finalmente la giusta grinta e sicurezza per combattere come sa fare;

- Rochira Stefano (senior), atleta con meno di un anno di attività agonistica, dimostra ancora una volta la sua voglia di crescere e migliorarsi, partecipando al Trofeo Italia in una categoria super numerosa come la -70kg senior; con ben 6 match si conquista un meritato argento nella Kicklight e un ottimo bronzo nel Light Contact, manifestando il giusto spirito di un atleta determinato e in crescita;

- Farina Daniele (senior), atleta brillante per esplosività e capacità tecniche, ai Campionati Italiani di quest’anno non riesce ad esprimersi al meglio e si ferma alla medaglia di bronzo, un po’ stretta ma assolutamente di estremo valore considerato il calibro degli avversari in categoria (Pointfight -74Kg); è questione di tempo, avremo occasione di rifarci già tra una decina di giorni alla prossima Coppa del Mondo di Budapest (Ungheria);

- Poi c’è Perona Nicole (senior), che non avendo avuto avversarie nelle precedenti qualificazioni, passa “a tavolino” anche gli Italiani, in attesa della conferma della Maglia Azzurra (dal 2009) in occasione del prossimo Collegiale della Nazionale Italiana, cat. Full Contact -52kg. Ma dato che a noi le cose semplici e ancor più regalate non piacciono, stiamo lavorando sodo per combattere al meglio in occasione della prossima Coppa del Mondo WAKO di Budapest tra una decina di giorni, e tra un riscaldamento dei compagni e un aiuto all’angolo dei ragazzi, ha continuato ad allenarsi in previsione degli imminenti impegni agonistici internazionali.

“Sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti dai ragazzi” – commenta il M° Ivan Sciolla, D.T. KICKSTAR – “non tanto per le qualità e le quantità delle medaglie conquistate, ma per come queste sono arrivate, frutto di tanto impegno, dedizione e costanza… 3 Valori che oggigiorno sono indispensabili e sempre più rari. Bravi ragazzi, avanti tutta verso i prossimi obiettivi!”