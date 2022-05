Marta Bassino alla XXIX edizione del World Stars Football Match di Monaco

Ci sarà anche Marta Bassino stasera, martedì 24 maggio ore 19, allo Stadio Louis II di Monaco/Montecarlo, per la ventinovesima sfida benefica di calcio WORLD STARS FOOTBALL MATCH tra STAR TEAM FOR THE CHILDREN e ALL STARS FORMULA 1 DRIVERS, evento collaterale del Gran Premio di Formula 1 che si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2022.

Insieme a lei scenderà in campo una “squadra” di grandi campioni, a partire dalle panchine “guidate” dai mister Claudio Ranieri, Didier Deschamps e Oscar Damiani.

Saranno della partita, tra gli altri, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Max Biaggi, Nico Rosberg. E ancora: Francesco Totti e Dominik Paris.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da SKY SPORT F1 HD e in streaming su NOW; ci saranno collegamenti su Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento.

Il 2022 è un anno importante per l’Associazione STAR TEAM FOR THE CHILDREN, che festeggia trent’anni dalla fondazione, un traguardo prestigioso e gratificante. Trent’anni di solidarietà e di sensibilizzazione organizzando nel Principato di Monaco e in Europa partite di calcio, gare di sci e di kart, tornei di golf. Un impegno e una missione mai venute meno.

L’evento avrà luogo in presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, presidente onorario e fondatore insieme a Mauro Serra, dell’Associazione.

Sarà l’occasione per ringraziare i 285 membri, giocatori e celebrità, il pubblico e gli sponsor che, nel corso di tre decenni, hanno accompagnato e sostenuto oltre 100 eventi sportivi e caritativoli.

Iniziative nate con un unico obiettivo: raccogliere fondi per aiutare l’infanzia in difficoltà e meno fortunata nel mondo.

L’Associazione STAR TEAM FOR THE CHILDREN rinnova l’invito per ritrovarsi tutti allo stadio il 24 maggio. Sarà un grande ritorno dopo tre anni di assenza, a causa dell’emergenza sanitaria. Un appuntamento unico al mondo con i campioni che rappresentano la storia dello sport di oggi e di ieri, uniti e vicini al pubblico per raggiungere il risultato più importante: la vittoria della solidarietà.