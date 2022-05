Mondovì, tutto pronto per la ‘Settimana dell’Atletica’

La pista di atletica “Fantoni Bonino”, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della Città di Mondovì, si prepara ad accogliere un’intera settimana di eventi dedicati alla pratica sportiva.

Un ricco calendario, promosso dall’Asd Atletica Mondovì – Acqua S.Bernardo, porterà nel capoluogo del Monregalese migliaia di giovani all’insegna dell’inclusione e della salute, ma anche alla ricerca di risultati tecnici altisonanti.

Il sipario si alzerà nella mattinata di domenica 29 maggio 2022 con l’evento dedicato a “sport e disabilità”, organizzato dal Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico Sportivo di Mondovì, in collaborazione con l’Associazione La stella Polare Onlus di Caselle Torinese.

Per l’occasione il Centro Sportivo del Beila ospiterà numerose società sportive del monregalese quali LPM Pallavolo Mondovì, Atletica Mondovì, gli Elfi del Monteregale, Alki-Shuren-Dojo, Basket club Mondovì, L’ultima Spiaggia, Sporting Club Mondovì, ASD Tennis da Tavolo e VBC Mondovì che, con un immediato entusiasmo e non indifferente empatia, hanno aderito all’invito proposto da Mirko Trombetta, portavoce dell’associazione torinese.

L’iniziativa - patrocinato dal Comune di Mondovì – è stata coordinata dai proff. Monica Daziano e Federico Bausone. La ‘Settimana dell’Atletica’ continuerà martedì 31 maggio (ore 8.00-12.00 con ‘Atleticamente’, la manifestazione promozionale scolastica organizzata da Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo con il patrocinio del Comune di Mondovì. Il progetto nato in collaborazione con il prof. Marcello Strizzi coordinatore dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo e Il Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco-Govone-Beccaria”, si propone di creare in tutta la zona del Monregalese, una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’Atletica Leggera. Gli istituti si confronteranno divisi in due categorie ragazzi e cadetti - nell’ultima edizione svolta prima dello stop forzato causa covid erano oltre 600 studenti - in gare di velocità (60 e 80 mt), salti (lungo e alto), lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 e 1000 metri).

Giovedì 2 giugno ritorna il grande spettacolo del XXII Meeting di Primavera. Il programma prevede al mattino le gare valide per l’assegnazione dei titoli provinciali giovanili, oltre alle batterie dei 100 metri ‘open’, senza minimo. Nel pomeriggio il Meeting Assoluto con iscritti di rilievo internazionale tra cui spicca José Bencosme De Leon, protagonista al Meeting Internazionale di Savona del 18 maggio in cui il cuneese si è espresso in 49.29, a sette centesimi dal personale dopo cinque anni, nel 400 hs. Un crono eccezionale per la gara di esordio gli è valso il pass per i Campionati Europei di Monaco (15-21 agosto). Il Comitato Organizzatore ufficializzerà a ridosso dell’evento altre prestigiose presenze. Sabato 4 e domenica 5 giugno, gran finale con i Campionati regionali individuali Allievi manifestazione istituzionale per atleti Under 18, con la possibilità di vedere protagonisti anche atleti Assoluti alla ricerca di prestazioni per accedere ai ‘minimi’ di per accedere ai ‘minimi’ di partecipazione per i vari campionati italiani, europei e mondiali.

«Siamo al fianco dell'Atletica Mondovì e ci complimentiamo per questa organizzazione e per la capacità di rendere sempre più attrattiva la pista 'Fantoni-Bonino' – dichiara l’Assessore allo Sport della Città di Mondovì –. Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti, dona a Mondovì l'opportunità di essere individuata come capitale di questo sport a livello regionale e non solo».

«La macchina organizzativa è al lavoro già da settimane per assicurare la buona riuscita delle manifestazioni previste – commenta Enrico Priale, segretario dell’Asd Atletica Mondovì –: uno sforzo notevole ma che affrontiamo, come sempre, con voglia e entusiasmo».