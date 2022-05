Volley giovanile: nel Monregalese le finali regionali Under 14 Femminili ed Under 15 Maschili

Domenica 29 maggio il territorio monregalese ospiterà le finali regionali Under 14 Femminili ed Under 15 Maschili.

Saranno quattro i campi impegnati al mattino, nelle gare di Semifinali: Itis di Mondovì, Palazzetto dello Sport di Vicoforte, PalaEllero di Roccaforte e la Nicoletta di Carrù.

In base ai risultati, nel pomeriggio andranno in scena le finali 3°-4° posto (a Mondovì e Vicoforte), mentre le finalissime si disputeranno sul campo di Carrù.

Ecco le squadre che si sono qualificate alla fase finale: Volley Parella Torino, As Novi Pallavolo Grissitalia, Bam Mercatò Cuneo e Usd San Rocco Novara, in Under 15 maschile; In Volley Carmagnola, Libellula Nerostellata Volley, Synesthesia Cos Collegno, Unionvolley Pinerolo, in Under 14 femminile.

“Ringraziamo i Comitati Fipav Regionale e Territoriale per la fiducia dimostrata verso la nostra società nell’affidarci l’organizzazione di questo evento.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente dell’LPM pallavolo Mondovì - “Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della scomparsa di Valter Turco e penso che poterlo celebrare con le due Final Four sia bellissimo. Sul nostro territorio si sfideranno le otto formazioni più brave del Piemonte, quattro femminili e quattro maschili. Sarà uno spettacolo ed una vetrina importante per gli atleti e le società coinvolte e siamo felici di poter farne parte.”