Volley maschile A2, finale playoff: Reggio Emilia-Cuneo in diretta su Sky Sport

Nella serata di giovedì 26 maggio BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia tornano in campo per Gara 4 della finale playoff che mette in palio un posto in Superlega.

La squadra di Serniotti, vincendo Gara 3, ha riaperto la serie (ora sul 2-1 in favore di Reggio) e punta a pareggiare i conti così da giocarsi tutto nell'ultima sfida, eventualmente in programma domenica 29.

Occasione di chiudere i giochi e volare nella massima serie, invece, per la Conad Reggio Emilia.

La gara sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204) con telecronaca di Stefano Locatelli. La consueta diretta sul canale YouTube di Volleyball World sarà fruibile solo per gli spettatori fuori dai confini italiani.

Gara 4 Finali Play Off A2 Credem Banca

Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30

Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Diretta Sky Sport Arena (canale 204)

Commento di Stefano Locatelli

Diretta YouTube Volleyball World (SOLO al di fuori dall’Italia)

Eventuale Gara 5 Finali Play Off A2 Credem Banca

Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia

Diretta Sky Sport Arena (canale 204)