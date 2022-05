Bike to Work Cuneo continua: andare al lavoro in bici conviene

Dopo un primo anno sperimentale che ha ottenuto un’ottima risposta, continuerà anche nel 2022 l’iniziativa del Comune di Cuneo “Bike to work Cuneo”, che permette attraverso l’app Wecity a chi è residente nel Comune e vuole usare la bici nel percorso casa-lavoro di ottenere degli incentivi economici chilometrici. I risultati sono stati più che positivi, per questo l’Amministrazione ha deciso di continuare a finanziare il progetto, in un percorso che sta portando la città verso una mobilità sempre più sostenibile e non impattante sull’ambiente.



In questo primo anno sono stati 400 gli utenti attivi che hanno “gareggiato” e scaricato quindi l’app Wecity, oltre 228.000 il totale dei chilometri pedalati che corrispondono ad un risparmio di circa 36 tonnellate di CO2.



Oltre agli attuali iscritti, quanti vogliano aderire possono continuare a farlo, scaricando l’app Wecity per iOS e Android (il codice missione da inserire è sempre lo stesso, CUNEOBTW21). Sono infatti stati rimossi dalla missione tutti gli utenti iscritti che nel precedente periodo non hanno raggiunto almeno sei giornate di “bike to work”, per dare la possibilità a nuovi iscritti di sperimentare il servizio.



La stessa procedura viene applicata ogni 4 mesi in modo da rimuovere dal programma gli utenti non attivi e far posto a nuovi utenti.



Dal 1° gennaio 2022, gli incentivi vengono liquidati a quadrimestri e il minimo di giornate fissate per accedere all’incentivo è di 6 per ogni mese considerato.



Sempre invariato l’incentivo, pari a 20 centesimi di euro per ogni chilometro pedalato, con un massimo di 20 euro al mese. Per aspetti legati al funzionamento dell’app, è possibile rivolgersi ai canali di assistenza: help@wecity.it e numero whatsapp 377 350 6646 (solo messaggi).



Per ogni informazione o chiarimento è invece possibile rivolgersi all’Ufficio Biciclette del Comune (tel. 0171 444523-513; mail: ufficio.biciclette@comune.cuneo.it) oppure consultare la pagina dedicata del sito https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette.html).