Al cinema Vittoria di Bra è anteprima Movie Tellers con “Il fronte interno”, docufilm di Paola Piacenza

Presentato al 39° Torino Film Festival e all’IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam), il documentario “Il fronte interno. Un viaggio in Italia con Domenico Quirico”, diretto da Paola Piacenza, approda a Bra sabato 28 maggio, alle ore 20.30, al Cinema Vittoria. Per questa anteprima Movie Tellers sarà presente in sala il giornalista Domenico Quirico.