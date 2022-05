Il Comune di Monforte d'Alba ha presentato alle scuole il mondo del volontariato presente in paese

Una mezza giornata dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza del volontariato e sull'importante ruolo svolto dalle forze dell’ordine sul territorio. Il Comune di Monforte d’Alba ha organizzato questa mattina (25 maggio), dalle ore 9 alle ore 12, un incontro tra alcune associazioni di volontariato, i Carabinieri della locale Stazione e gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria del paese, per seminare un granello di conoscenza sul mondo del volontariato e della sicurezza nelle menti dei piccoli studenti.

«Come Comune – dichiara il sindaco Livio Genesio - abbiamo organizzato questa iniziativa che è risultata molto apprezzata dai bambini. Erano presenti, nella piazza adiacente alla scuola, i militari dell'Arma, i volontari dei vigili del fuoco di Dogliani, la Cri e la Protezione Civile del paese.

Durante la mattinata i bambini hanno visto ad esempio come si usano gli strumenti dei vigili del fuoco, come è fatta un’ambulanza, ed hanno dimostrato curiosità con le loro domande. È stato un gioco di conoscenza, e di questo sono molto contento perché è stato un modo per investire sul futuro del paese, e per far crescere nuovi semi nel mondo del volontariato e dell’aiuto verso il prossimo».