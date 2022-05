Racconigi, chiude la Comunità Arcobaleno: "Permetteva alle famiglie con disabili di trovare una routine. Serve una nuova casa"

vorrei rubarle solo un briciolo di spazio per manifestare il mio profondo rammarico per l’improvvisa chiusura della Comunità Arcobaleno di Racconigi. Sono la mamma di un ragazzo disabile che usufruisce delle accoglienze temporanee presso la predetta comunità da parecchi anni e vorrei spiegarne la fondamentale importanza per il disabile e per la sua famiglia.