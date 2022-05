Backstage ultima puntata della stagione 2021-2022, cosa abbiamo fatto

Domani sera, giovedì 26 maggio, a partire alle ore 21, l’ultima puntata della stagione di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto!

Abbiamo deciso di condividere con voi video spettatori i momenti più belli della stagione 2021 e 2022, in attesa di rivederci a settembre!

Cogliamo l’occasione per ringraziare Beppe Ghisolfi e Danilo Paparelli per i preziosi contributi alle nostre puntate; Enrico Sabena per la sigla di apertura e di chiusura della trasmissione. Ringraziamo Raffaele Massano senza il cui lavoro di regia, tutto questo non si sarebbe potuto realizzare. Ultimo, ma non per importanza, un grazie al nostro conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto che con il suo spiccato senso dell’umorismo e carisma ha colorato le nostre puntate!

Grazie agli ospiti, a Riccardo Aprosio, all’autrice Charlotte Braghin, e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito e accompagnato in questa stagione!

Buona estate a tutti!