Addio a Pier Paolo Liffredo, fondatore di Utensileria Cuneese

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Pier Paolo Liffredo, fondatore di Utensileria Cuneese, per la vendita di articoli per l'industria e l'artigianato.

Aveva 72 anni. Originario di Fossano, aveva fondato l'azienda nel 1978. Utensileria Cuneese, in via Negri di Sanfront, è oggi specializzata in diversi settori, quali la viteria a resistenza e inox, elettroutensili professionali, utensileria manuale e da taglio, strumenti di misura, prodotti antinfortunistici, saldatura, e sistemi di fissaggio.

Lascia la figlia Erica con il marito Matteo Secchi, le cari nipoti Bianca e Vittoria, la compagna Margherita e parenti tutti.

Così lo ricordano in azienda: “Oggi è mancato Piero, fondatore della nostra azienda, ma anche amico, maestro, consigliere e un po' papà per molti di noi, dipendenti, clienti, e fornitori. Ci mancherà tanto e quello che ci ha insegnato ha un valore inestimabile”.

L'azienda è chiusa per lutto e tornerà operativa lunedi 30 maggio.

L'ultimo saluto a Pier Paolo Liffredo verrà dato giovedi 26 maggio alle 10.30, presso il Tempio della Cremazione di Bra. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero tumulate nel cimitero di San Michele di Cervasca.