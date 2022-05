Una persona è rimasta ferita in modo lieve nell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, in via Lepetit a Garessio dove, in seguito ad un tamponamento, la vettura speronata è finita contro un palo. Affidata alle cure del 118, la persona ferita non è in gravi condizioni.

È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.