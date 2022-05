Dalla borsa di Mary Poppins a Saluzzo sconti speciali, per chiusura attività

Passeggiando sotto i portici di Corso Italia a Saluzzo e passando da Porta Santa Maria all’omonima piazzetta, è consigliato spostarsi sulla destra, in Via Maghelona e, dopo una ventina di metri, trovare Mary Poppins, un concept store da cui escono meraviglie e dove si trova sempre qualche sorpresa. Quella di oggi è contare sugli sconti speciali, per chiusura attività. E’ tempo infatti, per Sara e Pino, di volare su altre esperienze.

Gli sconti previsti, su tutta la merce, vanno dal 20% al 50%.

Sarà così ancor più piacevole concedersi qualche piccola o grande eccellenza made in Italy che caratterizza la filosofia del negozio.

Nell’abbigliamento, riservato a donne dal carattere volitivo, si possono scegliere capi dalle linee inedite e singolari come quelle di Anna Serravalle, o il glamour metropolitano di Tadashi le cui linee si ispirano al Giappone. Fra l’altro, entrambe propongono anche taglie fino alla 54. Oppure dedicarsi la femminile eleganza di Carla G o, ancora, optare per Prêt a Porter, l’esclusiva ma accessibile linea moda che nasce a Venezia, per donne che amano il fashion discreto ma sempre riconoscibile.

Per gli uomini, sarò invece l’occasione di concedersi una scarpa o una cartella di Maledetti Toscani, per uno stile senza tempo di un brand che ha le sue radici a Montepulciano.



Se è la raffinatezza della casa la priorità, sarà la biancheria per la casa di Arte Pura a catturare stupore e desiderio. In seta e lino, tessuti preziosi per la tavola o per il bagno, che renderanno unico ogni momento di contatto.





E poi, per il gusto e la dolcezza, tutta la serie di prodotti di D. Barbero di Asti, in tonalità e abbinamenti del cioccolato con nocciola o mandorla, la linea di biscotti e pancake salati di Attilio Servi, sfizioserie in barattolo per, o la linea 2473 Prosciuttificio Gran San Bernardo che utilizza solamente cosce di provenienza italiana e produce prosciutti di alta qualità.



Non per ultima, l’esclusiva gamma di liquori, con i Gin KINOBI, HARRIS Gin, Winestillary Slow Gin, Portofino Gin, ma anche il Pastis Saint-Tropez, il Vermouth Dolin, il Rum di Zacapa. E le toniche Artisan, un marchio di bevande vivace ed eccitante che offre qualcosa di molto diverso dal solito.





L’occasione è irripetibile, l’unicità anche.

Mary Poppins - Via Maghelona, 10 - SALUZZO (CN) - Tel 345.3524964 - https://www.facebook.com/marypoppins.saluzzo