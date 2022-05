LeLang e Relais Arborina: una partnership che nasce dall’amore per le Langhe

LeLang è un brand cosmetico, che si trova proposto unicamente presso le farmacie e le parafarmacie, attraverso personale competente e qualificato capace di consigliare ogni donna nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche tipiche della propria pelle. Il suo punto di partenza, per la realizzazione di prodotti di qualità e sostenibili è il contesto naturale di eccellenza: quello delle Langhe, uno dei territori più apprezzati del Piemonte, famoso per in tutto il mondo.

Relais Arborina è un’oasi di benessere che si trova nel cuore delle Langhe piemontesi, esattamente nelle colline di La Morra (provincia di Cuneo). Offre, oltre a un ristorante capace di portarsi a casa un riconoscimento come 1 Stella Michelin, guidato da Chef Giuseppe Lo Presti, un centro benessere di prim'ordine, dove si trovano impiegati prodotti cosmetici in armonia con il territorio: quelli LeLang, appunto. I momenti di relax sono molto di più, presso Relais Arborina, di semplici occasioni in cui staccare la spina, quanto piuttosto vere e proprie occasioni di bellezza, grazie ai prodotti LeLang, i quali possono anche essere acquistati e portati con sé.

Abbiamo intervistato Elisa Avalle di LeLang e Laura Borlengo, Arborina Spa Therapist, incuriositi da questa collaborazione così interessante, scoprendo un mondo nuovo di intendere la bellezza, la femminilità, la cosmetica e la gioia di vivere.

Com’è nata la collaborazione

La partnership tra LeLang e Relais Arborina nasce dalla voglia di raccontare il territorio. Le due realtà hanno davvero tanto in comune, sia a livello aziendale, sia a livello personale. Un’affinità istintiva tra persone che parlano lo stesso linguaggio, quella che che è nata tra Relais Arborina e LeLang, che vede l’eccellenza delle Langhe espressa, in maniera diversa e complementare, ai massimi livelli.

Ciò che colpisce da una struttura come Relais Arborina è la straordinaria armonia della struttura con la natura e il paesaggio intorno, come raccontato dalla stessa Elisa Avalle di LeLang, la quale aggiunge: ti senti avvolta da un’energia positiva, di relax, mi sono sentita in pace. Quale possibilità migliore, quindi, come centro di realtà di rappresentanza per LeLang?

A confermare questa forte intesa le parole di Laura Borlengo, Arborina Spa Therapist: La Spa Arborina è situata nel cuore delle Langhe e quindi noi cercavamo un prodotto che si ambientasse, che fosse in armonia con la nostra filosofia e che utilizzasse le materie prime d’eccellenza del nostro territorio. In Enrico ed Elisa, fondatori di Lelang e nei loro cosmetici, abbiamo proprio trovato tutte le caratteristiche che cercavamo per offrire ai nostri ospiti eccellenza e territorialità. Una combinazione semplicemente perfetta, quindi.

Il territorio delle Langhe: l’alfa e l’omega della collaborazione LeLang-Relais Arborina

Da cosa poteva nascere, LeLang, se non dalla storia personale di Elisa Avalle, la sua fondatrice? Donna di Langa, Elisa ha avuto la fortuna di avere un padre sensibile verso le tematiche della natura, il quale ha dedicato la sua esistenza al ripopolamento di piante secolari nell’ambiente di origine. Da qui la sua passione per il territorio e la voglia di raccontarne la bellezza in maniera nuova.

Come dichiarato dalla stessa Elisa, ciò che l’ha spinta a creare LeLang Nasce da una storia di famiglia, di passione e insegnamento sulla botanica, sulle sue proprietà e sull’amore per la natura. La mia famiglia sin da piccola mi ha trasmesso la passione e l’amore per la botanica, scoprire le proprietà terapeutiche di ogni pianta. [...] LeLang nasce da qui, dalle mie radici di passione per la botanica.

A questo Elisa Avalle ha aggiunto la formazione nel settore del marketing e della botanica, con la voglia di raccontare le Langhe da un punto di vista diverso, sostenibile e capace di esaltarne parimenti il valore quanto gli ingredienti gastronomici e la bellezza dei paesaggi.

Elementi che sono ben percepibili presso Relais Arborina, dove si possono trovare, nel salotto della spa, i molteplici prodotti LeLang, attualmente presenti in tutte e sei le linee disponibili in commercio unicamente presso le farmacie e le parafarmacie.

I punti di forza di LeLang, secondo Relais Arborina? Natura, semplicità ed efficacia, come dichiarato da Laura Borlengo, grazie alle formulazioni innovative che prendono forma da componenti naturali, come piante, fiori e frutti, a cominciare dal vino, anzi, dal vino del territorio per eccellenza: Sua Maestà il Barolo. Un vino che si caratterizza per il sapore raffinato, intenso, elegante e pregiato, proprio come i cosmetici LeLang.

Oltre ad essere esposti nella boutique di Relais Arborina, dove sono proposti da personale qualificato e in grado di consigliare al meglio, i prodotti LeLang sono al centro di tre proposte di rituali viso, capaci di idratare (Linea Uvè, che ha per protagonisti gli estratti dell’uva, forti antiossidanti), illuminare (Linea Hidranut, a base di nocciola, frutto tipico delle Langhe), rigenerare (Linea Elyx, con la bava di lumaca, un ingrediente capace di agire in profondità).

La sostenibilità secondo LeLang

La sostenibilità non è solo un trend di passaggio, per LeLang. La storia di Elisa Avalle ci parla di rispetto per l’ambiente, voglia di preservarlo e valorizzarlo nella sua interezza, dargli persino una voce.

Per questo abbiamo chiesto alla sua fondatrice di raccontarci qualcosa di più su questo aspetto. Abbiamo scoperto che si tratta di un fattore centrale. Come dice la stessa Elisa Avalle, la sostenibilità semplicemente è Tutto, il cuore del progetto. Creare un impatto positivo, salvaguardando le meraviglie della natura e tutelando l’ambiente, è il centro del nostro lavoro.

Questo significa, nel concreto, che l’intera linea di produzione LeLang è conseguita nel segno della tutela dell’ambiente, a cominciare dal reperimento degli ingredienti cosmetici, rigorosamente Made in Italy e prevalentemente locali, fino al packaging, che vede il vetro come materiale per il confezionamento e con eccellenti risultati: Oltre ad essere un composto al 100% sostenibile e totalmente riciclabile, il vetro non rilascia sostanze chimiche o nocive all’interno delle nostre formulazioni, preservandone efficacia, integrità e sicurezza.

Tutte le confezioni LeLang sono realizzate con sola pura carta non trattata, senza l’aggiunta di cellophane, il principale responsabile della contaminazione marina.

Sui prodotti LeLang non troverete scritto che i cosmetici sono cruelty free, ovvero non testati sugli animali. Questo perché si tratta di qualcosa che è visto come obsoleto, essendo previsto per legge fin dal 2009, secondo quanto predisposto dal Regolamento 1223/2009 dell’Unione Europea. Qualcosa che semplicemente deve essere fatto.

Infine, sui prodotti LeLang troverete, al posto del foglietto illustrativo, un pratico QR-Code da inquadrare con la fotocamera del vostro cellulare, che vi darà tutte le risposte, senza inquinare l’ambiente. Una sostenibilità a 360°, dalla A alla Z.

Il meglio di LeLang

I prodotti LeLang sono perfetti per qualsiasi tipo di pelle ed esigenza. Sono classificati non in base all’età quanto all’effettiva condizione dell’epidermide, un fattore ben più realistico per poter individuare il cosmetico più adatto a sé, dal momento che, come sostiene Elisa Avalle di LeLang, standardizzare la pelle per età può essere un'indicazione ma non è metodologicamente corretto.

Abbiamo domandato a Elisa Avalle quali sono i suoi prodotti preferiti LeLang e non ha esitato a spendere parole dense di passione, per ogni suo figlio, così come lo descrive lei. Attualmente LeLang propone sei linee cosmetiche: linea Cleasing, Linea Elyx, Linea Advance, Linea Must Have (con i prodotti multifunzionali), Linea Uvè e Linea Hidranut, tutti sostenibili e ottenuti da ingredienti unicamente Made in Italy. Particolare impegno è stato dedicato all’ultimo arrivato di casa LeLang: il solare Eco Defence 50 Spf, un solare da una texture estremamente leggera che non appesantisce la pelle, ideale come base make up e per le pelli acneiche e tendenzialmente grasse che hanno necessità di non appesantire la pelle.

LeLang, ha scelto di distribuire, i suoi prodotti unicamente presso il circuito di farmacie e parafarmacie, essendo qui presenti i professionisti maggiormente in grado di consigliare e indirizzare il cliente.

Per concludere, citiamo le parole di Laura Borlengo sui prodotti LeLang, dalle quali si percepisce il legame che unisce le due realtà: I prodotti Lelang sono indicati per chi ricerca un'esperienza sensoriale, un emozione nella stesura della crema dalle texture morbide e vellutate, alle fragranze floreali e delicate; ogni prodotto di LeLang è in grado di stimolare e creare emozioni. Del resto, cosa c’è di più emozionante delle Langhe? Oltre ai suoi sapori e ai paesaggi, ora è possibile trovare un nuovo punto di vista nel territorio, grazie ai cosmetici LeLang.