Tifosi sempre più tecnologici e non solo: come sta cambiando il mondo dello sport

La cosiddetta rivoluzione digitale sta ormai interessando tutti i settori, compreso quello dello sport che possiamo dire sia stato investito completamente dalle nuove tecnologie. In questi ultimi anni, infatti, il mondo del calcio ma anche quello del basket, della pallavolo e di altre discipline sono andati incontro ad una vera e propria trasformazione digitale che ha coinvolto tutti: dai tifosi agli stessi club. Vediamo cosa è cambiato e cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro.

Dal calcio al basket, i tifosi sono sempre più tecnologici

I primi ad aver colto appieno la rivoluzione digitale che ha investito il mondo dello sport sono stati gli stessi tifosi. La loro esperienza all'interno dello stadio così come quella a casa è infatti cambiata completamente e tutto il merito va proprio alle nuove tecnologie. Basti pensare che oggi è possibile evitare le code ed ordinare panini e bibite allo stadio o al palazzetto rimanendo comodamente seduti al proprio posto. Basta inquadrare il QR CODE posto sulla seduta ed indicare la propria posizione, il tutto usando solamente il proprio smartphone.

Smartphone che diventa sempre più fondamentale ormai anche per godersi le partite a casa, visto che sono sempre di più i tifosi che scaricano le applicazioni ufficiali di Now TV, DAZN e SkyGo per riuscire a vedere qualsiasi match anche in mobilità.

La tecnologia ha conquistato anche il mondo delle scommesse sportive: in questi ultimi anni sono infatti aumentati notevolmente coloro che utilizzano lo smartphone piuttosto che entrare in ricevitoria o anche solo in un sito web. Le scommesse sportive con bet365 app hanno registrato non a caso un vero e proprio boom nell'ultimo periodo.

I tifosi, insomma, stanno dimostrando di apprezzare la rivoluzione digitale che ha investito il mondo dello sport e la cosa non sorprende affatto, visto che nella stragrande maggioranza dei casi le innovazioni che sono state introdotte sono utili e smart.

Dai mister ai giocatori: le tecnologie a supporto della strategia

Tralasciando il discorso del VAR che ormai è una tecnologia alla quale ci siamo abituati e sarebbe anacronistico pensare ad una partita di calcio senza di essa, sono oggi moltissimi gli strumenti digitali che forniscono un vero e proprio supporto alla strategia di gioco. Gli stessi allenatori hanno la possibilità di sfruttare tecnologie di altissimo livello, che consentono loro analizzare i giocatori, capire chi sta rendendo meglio, in che modo si sta muovendo la squadra in campo, monitorare le condizioni fisiche dei vari calciatori e via dicendo. Non solo: la grandissima quantità di dati che può oggi essere raccolta grazie alla tecnologia, permette ai mister di personalizzare gli allenamenti ed elaborare strategie via via più efficaci.

Quello che un tempo si affidava all'occhio umano e all'intuito, dunque, oggi si affida alla macchina e la differenza si nota parecchio. È bene precisare però la maggior parte delle tecnologie che abbiamo citato riguardano ad oggi solo i grandi club e quegli sport che vantano il maggior seguito. C'è ancora strada da compiere dunque, per fare in modo che tutto il mondo sportivo possa effettivamente beneficiarne.