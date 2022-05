A Chiusa Pesio torna "Luppolo in festa" sulle erbe spontanee ad uso alimentare

Domenica 29 maggio, ritorna Luppolo in festa a Chiusa Pesio. Tema della manifestazione, le erbe spontanee ad uso alimentare che in questa edizione 2022 si arricchisce di attività di scoperta della flora locale e di conoscenza degli insetti impollinatori. Animali, di cui il 20 maggio si è celebrata la Giornata mondiale, che sono indispensabili per la nostra sopravvivenza sul Pianeta Terra ma sono purtroppo assai minacciati da inquinamento e dai cambiamenti climatici.

Perché un evento dedicato alla fitoalimurgia in Valle Pesio? In questo angolo di Alpi molti dei piatti della cucina locale utilizzano da sempre le erbe spontanee, una tradizione che è importante tramandare e diffondere. Per svolgere correttamente e in sicurezza la raccolta di buone erbe occorre avere conoscenze di base per la raccolta e il riconoscimento. La Festa del luppolo offre queste opportunità perché l’Ente Aree Protette Alpi Marittime che organizza la manifestazione mette a disposizione del pubblico il botanico e guida parco Ivan Pace. L’esperto condurrà i partecipanti in una serie di passeggiate gratuite (partenze ore 10, 14 e 16) alla ricerca di erbe spontanee ad uso alimentare nei pressi della Roccarina.

Dal campo si potrà passare (o viceversa) alla visita (gratuita) del giardino fitoalimurgico Oreste Mattirolo, allestito sul tetto del Centro incontri del Parco naturale del Marguareis. Uno spazio verde curato, con aiuole piene di fiori su cui si possono osservare insetti bottinatori e ricevere informazioni dal personale dell'Ente sui progetti in corso di citizen science dedicati alle farfalle e a cui tutti sono invitati a dare il proprio contributo.

In collaborazione con la Condotta Slow Food Monregalese verrà svolto un laboratorio-degustazione di birra e miele a partire dalle 14. Per i bambini e i ragazzi verranno svolti laboratori creativi sul tema con materiale di recupero e verrà infine distribuita a tutti una merenda a base di pane con il miele degli Apicoltori del Parco.

La manifestazione "Luppolo in festa" si svolgerà in contemporanea con la passeggiata enogastronomica “Due pass mangiand” organizzata dagli “Amici di Sant’Anna”: un percorso di degustazione paesaggistica ed enogastronomica attorno alla splendida collina della Roccarina e Mombrisone, il cui ricavato sarà devoluto ad iniziative del gruppo dei volontari a favore dell’abbellimento della chiesa omonima, situata nelle vicinanze della sede dell’Ente (prenotazione obbligatoria, Stefania: 333 8275086; Mario: 338 1266492).

A Luppolo in festa partecipano anche il rifugio del Parco Pian delle Gorre (da mercoledì 25 in avanti; tel. 335 6889542) e l’agriturismo Coc Nèr (venerdì 27 maggio a cena; tel. 333 8691586) che propongono su prenotazione menù (clicca qui vedere cosa porteranno in tavola i ristoratori) con il tema della manifestazione.

Le attività del Parco sono gratuite e si svolgeranno anche in caso di maltempo, ma è gradita la prenotazione (0171.976865 o info@areeprotettealpimarittime.it).