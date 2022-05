A Dronero la 7^ edizione della Passeggiata per la Vita, che ritorna in presenza!

"Passeggiare, con il sorriso, in ricordo di tutti i nostri giovani che ci hanno lasciato prematuramente e cercando con il nostro contributo di alleviare le sofferenze di tanti altri."

Dopo due anni difficili a causa pandemia, ora una bellissima notizia: quest'anno la Passeggiata per la Vita ritorna in presenza! Appuntamento domenica 25 settembre 2022, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza Martiri della Libertà e partenza alle ore 9.30. 7^ edizione di un'iniziativa dove esserci significa non soltanto vicinanza, ma gesto concreto.

Grande l'emozione per le famiglie organizzatrici, Brignone e Rubino, che scrivono:

"Prima di tutto vogliamo ringraziarVi per come avete sostenuto la Passeggiata nelle due edizioni “virtuali". Grazie a tutti di vero cuore; vogliamo dirvi grazie: ci avete emozionati nel vedervi voler partecipare a tutti i costi, più forti della pandemia, passeggiare ognuno con la propria famiglia, con i propri amici, a distanza, con il proprio pettorale, orgogliosamente esposto nelle tante foto che ci avete girato. Ci avete fatto conoscere angoli, paesaggi, magari anche vicino a noi, bellissimi. Grazie.

Quest’anno sicuramente ritorniamo in piazza, i nostri “giovani” ci vogliono in piazza, tutti belli colorati e festosi. Da parte nostra, con l’aiuto di tutti i volontari, dei vari sostenitori, con il supporto delle amministrazioni comunali di Dronero e Roccabruna, noi ce la metteremo tutta, cercheremo di mettercela tutta per ricreare la bella festa delle scorse edizioni."

In questi due anni particolari, l’A.I.L. sez. di Cuneo Paolo Rubino ed il Fiore della Vita #casaAnna di Savigliano, grazie alle donazioni hanno continuato a sostenere la ricerca ed anche i pazienti che in particolari momenti hanno necessità.

Tutti coloro, che vorranno sostenere l’organizzazione della “Passeggiata per la Vita”, possono dare il proprio contributo versando un’offerta con bonifico sul c/c bancario intestato a A.I.L. Cuneo c/o Intesa S.Paolo: IT 24 O 03069 09606 100000137784 specificando in causale “Sostenitore 7^ Passeggiata per la Vita”, e inviare il proprio logo all’indirizzo e-mail brignone.fam@libero.it