A Mondovì inaugurata la mostra "I colori dell'anima"

Gran finale per il Progetto “Le città nella città – Una canzone per quartiere” del Liceo Vasco Beccaria Govone, coordinato dalle proff. Claudia Regis e Sara Rossi, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando Educazione alla Bellezza.

Lo scorso lunedì 23, presso lo storico Chiostro del Liceo monregalese è stata infatti inaugurata la mostra “I colori dell’anima”, punto di approdo di un percorso sulla bellezza, la fotografia e l’immagine declinatosi nel corso dell’intero anno scolastico.

I trenta quadri esposti – realizzati grazie alla preziosa supervisione della prof.ssa Daniela Bella, che ha tenuto il Laboratorio di Linguaggi creativi – sono stati pensati e creati a partire da fotografie di scorci e particolari degli edifici e dei paesaggi naturali di Mondovì, dagli alunni della 2^B e della 2^D del Liceo delle Scienze Umane.

Alla presenza di Giuliana Turco, consigliera in rappresentanza della Fondazione CRC, otto sono state le ragazze e i ragazzi premiati per i loro lavori, nelle categorie disegno e fotografia, con buoni spendibili presso le librerie di Mondovì: Giorgia Degioanni, Vittoria Bertola e Benedetta Mamino della 2B;



Beatrice Corigliano, Irene Prandi, Sofia Repetto della 2^D, insieme a Nicolò Aicardi e Angela Aimo, vincitori del primo premio.

Tutti soddisfatti, tutti emozionati, come è giusto che sia. Non solo pittura, però. L’intero progetto, essendo legato anche ai linguaggi musicali, ha previsto la realizzazione di video con colonne sonore originali: lavori che gli allievi hanno realizzato durante il Laboratorio di Analisi, Ascolto e realizzazione di musica per immagini, sotto la guida del prof. Alberto Bellavia.

La mostra sarà visitabile fino al 28 maggio.